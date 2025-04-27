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分手處境差很大！Andy人氣狂飆「接手遊代言」 家寧下場超慘

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後風波不斷，Andy控訴家寧一家奪走自己苦心經營的頻道，家寧媽媽還以各種理由不讓他查帳本，事件演變成司法攻防戰。值得一提的是，如今兩人的處境可是天壤之別檢方21日展開搜索並將家寧一家四口移送新北地檢，而Andy則成為手遊大使。

Andy與家寧分手後處境相差大。（翻攝自IG、資料照）Andy與家寧分手後處境相差大。（翻攝自IG、資料照）

事件爆發後，Andy的人氣水漲船高，不僅YT頻道突破200萬追蹤，近期還被知名手遊廠商相中，成為代言大使，合作推出個人單曲，5月3日也將舉辦現場見面會。

Andy近日在YT頻道上傳新片，與粉絲進行「200萬訂閱Q&A」互動，有網友好奇，「訂閱回到200萬，第一份薪水想做什麼？」對此，Andy表示，會把這筆錢還給家人，因為先前的律師費是跟媽媽與哥哥借的。

相關新聞：Andy兩百萬Q＆A公開 「不相信愛情、帳本還沒看到」

Andy也說，如果回到5年前，會告訴自己非常棒、非常優秀，每一個選擇都是最正確的，當下都是最好的安排，是上天給予的禮物就全然接收。此外，有網友問及帳本進度，他則坦言，「連看都沒看到，也沒有任何張家人的一封訊息或電話」，強調法律事務已交給律師處理，如果有進展會拍影片分享。

至於家寧一家，不僅先前捲入逃漏稅爭議，被政府開罰，還遭到輿論撻伐，每次更新動態就被網友出征洗版，21日更被移送新北地檢，下場慘不忍睹。

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