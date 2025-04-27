公開認主揪上凱道女子 四叉貓爆去年同框鄭正鈐

《紅娥健康養生館》老闆娘，被四叉貓曝光去年養生館開幕時與鄭正鈐合照。（翻攝自四叉貓臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藍營立委鄭正鈐被疑426凱道遊行，雇用越南籍「人士」到場助陣，甚至被拍到在新竹市集結北上，他雖第一時間發聲明駁斥，仍被雙罷免領銜人戴振博爆料幕僚陳昭彰還具有人力仲介公司董事長的身分。

今（27）日一名養生館負責人出面，坦承自己就是「主揪」，參加的人都是新住民以及新住民的親屬，表示昨集結地點是在自己店門外，坦言「去參加的人都不是移工」，因為不會有移工會冒著犯法沒工作風險去參加政治活動，並稱參加的人都是新住民以及他們親屬。

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四叉貓爆料養生館開幕時間是2024年5月20日，開幕式去剪綵的是鄭正鈐服務處主任謝國泰。（翻攝自四叉貓臉書）

稍早網紅「四叉貓」劉宇在臉書以「426外籍兵團」為題發文點出關於昨天鄭正鈐的426外籍兵團，《紅娥健康養生館》老闆娘今跳出來說她才是主揪，四叉貓進一步爆料：「這家養生館的開幕時間是2024年5月20日，開幕式去剪綵的是鄭正鈐服務處主任『謝國泰』。」

四叉貓隨後二度發文曬出驚人照片，就是幫鄭正鈐扛「426外籍兵團」的《紅娥健康養生館》老闆娘，去年養生館開幕時，竟有她與鄭正鈐立委合照。

而雙罷免領銜人戴振博也指出，國民黨新竹市黨部和鄭正鈐紛紛聲稱絕對沒有動員，反酸「笑死，難道一車車遊覽車自己長出來的？外籍移工頭上統一戴著鄭正鈐的帽子，是新竹風吹來的？在新竹市後站集合是集體夢遊嗎？」他說更扯的是，鄭正鈐竟指現場是外籍配偶與二代，「拜託，街訪影片都拍得清清楚楚，大多都是語言不通的外籍移工，是外籍配偶瞬間失憶，還是二代突然不會講中文？」

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