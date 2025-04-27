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娛樂 最新消息

李多慧表演前竟出包！網讚超強機智反應

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦隊成員李多慧，自2023年來台發展後，以天使臉蛋、魔鬼身材及可愛的個性虜獲大批粉絲，網友封她為啦啦隊女神。她也經常在社群平台分享自己的日常生活，昨（26）日她在Threads上傳了一段影片，分享自己要登台表演時，自己預計穿著的衣服還未送到，機智的處理方式獲得大批網友稱讚。

李多慧表演前竟出包！網讚超強機智反應李多慧機智臨時換服裝。（翻攝自Threads）

影片中，李多慧表演前一天還開心的試穿紅色背心及甜酷風黑色牛仔褲，並拿去給服裝老師修改，那是26日的表演服。當天服裝老師原本預計下午6點30分抵達現場，但比賽進度太快，服裝老師來不及趕到，於是李多慧靈機一動，向工作人員借黑色工裝褲，格紋平口上衣則是隊友的衣服，「但是沒關係，可以跳最重要，衣服不重要」，重新綁好鞋帶、練習舞步，就登台完成表演。

李多慧和服裝師、工作人員合照。（翻攝自Threads）李多慧和服裝師、工作人員合照。（翻攝自Threads）

李多慧機智的反應引來大批網友稱讚：「其實妳這樣也很好看啊～完全不扣分的」、「沒了那套衣服一樣很棒」、「沒事啦，你不說我都沒發現」、「了解，終於知道公主說的想哭。跳的很棒，很讚。」、「危機處理的很棒，今天比賽真的很快。」、「多慧你好厲害，遇到什麼緊急狀況都可以馬上想辦法解決，重點是都穿什麼服裝跳舞都很好看！雖然紅色那套真的很合身帥氣又很好看」。

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