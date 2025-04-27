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佩佩豬喜迎弟弟還是妹妹？豬媽媽驚喜公布第三胎性別

豬媽媽先前公布自己已懷第三胎。（翻攝自FB）豬媽媽先前公布自己已懷第三胎。（翻攝自FB）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國人氣卡通《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）自開播以來，就廣受小朋友喜愛，不久前豬媽媽才宣布自己已懷上第三胎，讓不少粉絲嗨喊：「真有趣！」而豬媽媽在25日也登上知名雜誌《GRAZIA》的獨家專訪，不只公開第三胎的性別，還分享自己懷孕的心路歷程。

許多人都在猜測佩佩豬跟喬治會迎來弟弟還是妹妹，十分逗趣。（翻攝自FB）許多人都在猜測佩佩豬跟喬治會迎來弟弟還是妹妹，十分逗趣。（翻攝自FB）

豬媽媽在知名雜誌《GRAZIA》的專訪中提到，「預產期會落在今年夏天，佩奇和喬治將迎來小妹妹啦！我們一家都非常期待可以見到她。」在談及到寶寶名字時，豬媽媽則是一臉苦惱地表示還未準備好，「要想一個完美的名字實在太難了！而且因為寶寶是女生，所以他們必須得更慎重。」

此外，豬媽媽也特別分享了一家子的日常，「佩奇跟喬治每天都非常好奇，會不斷地跑來問我寶寶長多大了？什麼時候能見到她？感覺比我還要興奮。」雖然對於未來要養育3個孩子有些緊張，但豬媽媽相信一家人齊心協力，會在日常生活中創造許多樂趣，最後也非常感謝豬爸爸、佩奇還有喬治平常對她無微不至的照顧。

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