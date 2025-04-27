BL劇開鏡請神明加持！ 鍾岳軒許願成功配對Teddy 靠眼神培養默契

《向流星許願的我們》在神明加持下舉行開鏡儀式。（有意思國際傳媒有限公司提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Teddy」陳向熙、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉昨（26日）出席BL劇《向流星許願的我們》， Teddy、鍾岳軒劇中組CP，兩人認識4年，但一直沒機會合作，沒想到第一次合作就配對，讓鍾岳軒直呼：「這應該算是我們兩個許願成功的結果。」期待可以擦出像流星一樣燦爛的火花。

Teddy （左起）、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太、曹蘭、邱凱偉、柏妍樺、陳彥旭參加《向流星許願的我們》開鏡。（有意思國際傳媒有限公司提供）

Teddy首次主演BL劇，對他是一大挑戰，劇中他和鍾岳軒高中時因誤會分開，多年後在家鄉重逢，展開一段奇幻旅程，私下兩人認識多年，卻未曾合作過，這是第一次合作，兩人默契頗佳，Teddy說：「有時我們互相一個眼神，就會會心一笑，在那個瞬間就會覺得，我懂你。」

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Teddy（左）、鍾岳軒在《向流星許願的我們》組CP。（有意思國際傳媒有限公司提供）

各務孝太劇中飾演日本籍的漁船船員，來到島上遇見了余杰恩，展開兩人間的故事。各務孝太以前跟余杰恩合作過，但拍戲是第一次，能和余杰恩組CP他很開心，「之前試鏡時就滿欣賞杰恩的表演方式，他很有想像力。」余杰恩則表示，「這是新的挑戰。因為孝太是日本人，劇本是中文的，不是孝太的母語，在溝通上會比較花時間。」

各務孝太（左）、余杰思在《向流星許願的我們》組CP。（有意思國際傳媒有限公司提供）

曹蘭、邱凱偉、李李仁在劇中的角色也很重要，曹蘭飾演余杰恩的母親，個性爽朗直率，是小島上廣受歡迎的餐館老闆娘。李李仁和邱凱偉是多年好友，李李仁飾演鍾岳軒的爸爸，邱凱偉則是小島上的醫生，兩人首次合作也希望能擦出不同火花。

曹蘭（左）、邱凱偉在《向流星許願的我們》有吃重演出。（有意思國際傳媒有限公司提供）

監製潘心慧與導演姜瑞智6度合作，除了第一部的《我的老闆是隻貓》外，其餘5部是耽美劇，前4部《永遠的第一名》、《第二名的逆襲》、《我的牙想你》、《關於未知的我們》締造不錯成績，因此《向流星許願的我們》開拍前就受到不少矚目，吸引不少投資方的目光。除了獲得嘉義市政府文化局和文策院前期開發支持外，還有文策院、聯合數位文創股份有限公司、天使放大股份有限公司、有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司聯合出品。

柏妍樺（左）、陳彥旭開心參加《向流星許願的我們》開鏡儀式。（有意思國際傳媒有限公司提供）

《向流星許願的我們》26日開鏡，Teddy、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太、曹蘭、邱凱偉、柏妍樺、陳彥旭都到場參加，開鏡儀式很特別，不只是一般的拜拜祈福，還特別邀請大溪鳳山寺廣澤宮的宮主賴銘偉主持開鏡儀式，並請來三尊神明加持，其中因為受眾是女性請了妙應仙妃在中間座鎮，另外就是戲神田都元帥，和保佑拍攝順利的玄壇武財神。

導演姜瑞智被問到《向流星許願的我們》與之前的BL劇有何不同，姜瑞智說：「會加入父子親情、認同家鄉土地這兩個元素，此外這次是奇幻BL，在台灣市場未曾見過，是個新的嘗試。」因此在演員的選擇上，監製潘心慧、徐薇婷特別著重於演員本身氣質與角色靈魂之間的呼應，每一位演員，不論是過往給人的印象，或是這次在角色中的轉化，都帶來了新的可能性。

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