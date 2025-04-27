田馥甄自爆「犯了低級錯誤」 一畫面全網驚嘆「好軟Q」

田馥甄開心分享生活點滴。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕田馥甄5月中即將展開「田調」Live in Life野地小巡演，日前門票開賣，超過20萬粉絲登記搶買2萬張票，看得出歌迷對她開唱的期待。最近除了推出新歌《一二三》，田馥甄也在社群分享生活點滴，自爆犯了一個「低級錯誤」。

田馥甄被讚身體「好軟Q」。（翻攝自臉書）

分享多張生活照，田馥甄談到：「一個陽光燦爛的午後，把萬里的晴朗和遼闊穿上心胸，準備去美術館看展。竟然犯了低級錯誤，完全忘了自己活到星期幾，沒注意那天正是休館日，只好『用力抱緊每一次撲空』（此處顯示為週末還認真上班打歌的me）」。

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田馥甄自爆想去逛美術館卻沒注意到休館日。（翻攝自臉書）

既然沒有注意到美術館休館日，撲空的田馥甄索性在館外的長椅上玩了起來，她說：「享受陽光和微風，到附近公園走走，完美的一天就這樣過。」

田馥甄沒逛成美術館，卻讓網友賺到，看她貼出多張美照，其中一張她身體完美貼合如滑梯般橘色造景裝置，不少網友讚嘆「好軟Q！」也有網友猜測「一定是練瑜伽的成果」。

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