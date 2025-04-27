晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SJ東海台灣宿舍前「全是帳蓬」 原來是E.L.F.夜排等下班

寵粉的東海下台和粉絲近距離互動。（網銀國際影視提供）寵粉的東海下台和粉絲近距離互動。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕SUPER JUNIOR成員東海出道20周年，首次在台舉辦個人fancon《EAST COAST：WAVE》，昨天（26日）首場在桃園會展中心登場，東海回憶起曾經在台灣Long Stay，最難忘的是台粉在宿舍前搭帳篷等他下班，可見E.L.F.十分長情。

東海開場就率先帶來SUPER JUNIOR-M的中文歌曲《Me》，搭配彷彿春天櫻花的浪漫紙花落下，東海向E.L.F.（粉絲名）喊話：「再一起走吧！」，以及濃濃夏日氛圍的《California Love》，和東海本人作詞作曲的《Blue moon》。見到台下3200名粉絲熱情呼喊，東海一開口就狂撩粉絲：「我這樣常常跟大家見面，就越來越喜歡你們，而且各位怎麼今天打扮得這麼漂亮？今天的Dress code粉紅色真的太漂亮了。」特別改用中文大讚粉絲：「太漂亮了！」並承諾會努力常常訪台。

東海第二套換上一身白馬王子般的全白西裝。（網銀國際影視提供）東海第二套換上一身白馬王子般的全白西裝。（網銀國際影視提供）

東海透露前一天晚上就先到現場彩排，發現場地比心中想像的規模大很多，不免懷疑是否能坐滿，但因為以前和粉絲有過約定，選擇相信大家。過去東海較少在台上頻繁發言，在辦演唱會前，覺得粉絲會不會聽到他要自己開演唱會有點擔心？不太會說話之類的，但東海大聲說：「大家別擔心，我變強了！」並在被問到MBTI時，打趣寫下：「SEXY。」

現場東海投出超大劇透，表示SUPER JUNIOR今年將屆滿20周年，請大家期待新專輯，將展現全新面貌，讓大家看到性感的一面，並強調團體行程非常多，成員都非常興奮，他和銀赫所組成的子團SUPER JUNIOR-D&E更已經拍好專輯封面照，也有巡迴演唱會計畫，請粉絲多多期待。

自謙不會講話的東海卻妙語如珠，頻頻逗笑全場粉絲。（網銀國際影視提供）自謙不會講話的東海卻妙語如珠，頻頻逗笑全場粉絲。（網銀國際影視提供）

東海第二套造型以一身白馬王子般的全白西裝登場，演唱SUPER JUNIOR-D&E的輕快歌曲《GGB》、和粉絲期待已久的個人新歌《Beautiful》，特別下台繞場，和粉絲近距離互動，親手收下粉絲送的櫻花花朵唱歌，更在互動環節和粉絲一起細數歷年活動的點點滴滴，重現2007年《Don't Don》、《‘Bout you》舞蹈，演唱《HARMONY》中嘻哈歌手BewhY的Rap部分。

提到曾經因拍攝電視劇《華麗的挑戰》而長住台北，東海笑說比起電視劇，對待在宿舍前睡覺的粉絲更有印象，宿舍前面搭起長長一排帳篷，等著他下班，和成員聊天時也說希望可以有機會再來台北長住。除了歌手身分，粉絲也期待東海再次以演員身分回歸，主持人特別請東海演出「霸道總裁」，教東海用台語霸氣示愛：「我尬哩共，哩系哇欸（我跟你說，你是我的）！」引發全場粉絲尖叫聲不斷。

這次寵粉的東海演唱不少中文歌曲，SUPER JUNIOR-M《太完美》，東海熱力唱跳後依然保持絕佳狀態，向粉絲說：「因為過去和大家在一起的回憶很珍貴，即使只有我自己一個人，也想唱這首SUPER JUNIOR-M的歌曲，希望未來有機會用全新面貌表現這首歌，一定會有這一天的。」並表示在歌曲製作過程中，周覓、圭賢都給予許多很好的意見。

全場粉絲大合照時，東海十分貼心，每個角度都照顧到，並提到自從去年在日本做了個人fancon《EAST COAST：WAVE》之後，就想著有沒有機會再和大家見面，但最近場地真的很不好找，幸好找到這裡，才能和大家見面，心中一直惦記著粉絲。東海表示近期雖然是以SUPER JUNIOR行程為主，個人專輯、SUPER JUNIOR-D&E 15周年的專輯也在籌備中，希望和粉絲們一起長長久久地走下去。結尾再連唱SUPER JUNIOR-D&E《Oppa Oppa》、《Run Away》兩首嗨歌把熱鬧氣氛拉到最高點。

不捨活動結束，E.L.F.大合唱SUPER JUNIOR-M曾翻唱的華語金曲《至少還有你》呼喊著東海，聲音宏亮、整齊劃一的安可歌聲讓東海非常感動，出場拿著手機拍下粉絲的模樣，出來就說：「原來大家有這麼驚人的歌唱實力，原本都是我唱給大家聽，我反過來變成聽大家唱歌的人，真的非常幸福，都要流眼淚了…原來有人唱歌給我聽，是這樣的心情，往後也會記得這樣的心情，獻上我的創作給你們！」

東海還劇透今天將演唱和韋禮安合作的全新華語單曲《最好的朋友》。最後演唱SUPER JUNIOR-D&E 找回始源、周覓、厲旭與圭賢合作的中文歌曲《約定》，並留下一封親筆手寫的中文信，全場粉絲們駐足記錄、久久不能自己。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中