SJ東海台灣宿舍前「全是帳蓬」 原來是E.L.F.夜排等下班

寵粉的東海下台和粉絲近距離互動。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕SUPER JUNIOR成員東海出道20周年，首次在台舉辦個人fancon《EAST COAST：WAVE》，昨天（26日）首場在桃園會展中心登場，東海回憶起曾經在台灣Long Stay，最難忘的是台粉在宿舍前搭帳篷等他下班，可見E.L.F.十分長情。

東海開場就率先帶來SUPER JUNIOR-M的中文歌曲《Me》，搭配彷彿春天櫻花的浪漫紙花落下，東海向E.L.F.（粉絲名）喊話：「再一起走吧！」，以及濃濃夏日氛圍的《California Love》，和東海本人作詞作曲的《Blue moon》。見到台下3200名粉絲熱情呼喊，東海一開口就狂撩粉絲：「我這樣常常跟大家見面，就越來越喜歡你們，而且各位怎麼今天打扮得這麼漂亮？今天的Dress code粉紅色真的太漂亮了。」特別改用中文大讚粉絲：「太漂亮了！」並承諾會努力常常訪台。

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東海第二套換上一身白馬王子般的全白西裝。（網銀國際影視提供）

東海透露前一天晚上就先到現場彩排，發現場地比心中想像的規模大很多，不免懷疑是否能坐滿，但因為以前和粉絲有過約定，選擇相信大家。過去東海較少在台上頻繁發言，在辦演唱會前，覺得粉絲會不會聽到他要自己開演唱會有點擔心？不太會說話之類的，但東海大聲說：「大家別擔心，我變強了！」並在被問到MBTI時，打趣寫下：「SEXY。」

現場東海投出超大劇透，表示SUPER JUNIOR今年將屆滿20周年，請大家期待新專輯，將展現全新面貌，讓大家看到性感的一面，並強調團體行程非常多，成員都非常興奮，他和銀赫所組成的子團SUPER JUNIOR-D&E更已經拍好專輯封面照，也有巡迴演唱會計畫，請粉絲多多期待。

自謙不會講話的東海卻妙語如珠，頻頻逗笑全場粉絲。（網銀國際影視提供）

東海第二套造型以一身白馬王子般的全白西裝登場，演唱SUPER JUNIOR-D&E的輕快歌曲《GGB》、和粉絲期待已久的個人新歌《Beautiful》，特別下台繞場，和粉絲近距離互動，親手收下粉絲送的櫻花花朵唱歌，更在互動環節和粉絲一起細數歷年活動的點點滴滴，重現2007年《Don't Don》、《‘Bout you》舞蹈，演唱《HARMONY》中嘻哈歌手BewhY的Rap部分。

提到曾經因拍攝電視劇《華麗的挑戰》而長住台北，東海笑說比起電視劇，對待在宿舍前睡覺的粉絲更有印象，宿舍前面搭起長長一排帳篷，等著他下班，和成員聊天時也說希望可以有機會再來台北長住。除了歌手身分，粉絲也期待東海再次以演員身分回歸，主持人特別請東海演出「霸道總裁」，教東海用台語霸氣示愛：「我尬哩共，哩系哇欸（我跟你說，你是我的）！」引發全場粉絲尖叫聲不斷。

這次寵粉的東海演唱不少中文歌曲，SUPER JUNIOR-M《太完美》，東海熱力唱跳後依然保持絕佳狀態，向粉絲說：「因為過去和大家在一起的回憶很珍貴，即使只有我自己一個人，也想唱這首SUPER JUNIOR-M的歌曲，希望未來有機會用全新面貌表現這首歌，一定會有這一天的。」並表示在歌曲製作過程中，周覓、圭賢都給予許多很好的意見。

全場粉絲大合照時，東海十分貼心，每個角度都照顧到，並提到自從去年在日本做了個人fancon《EAST COAST：WAVE》之後，就想著有沒有機會再和大家見面，但最近場地真的很不好找，幸好找到這裡，才能和大家見面，心中一直惦記著粉絲。東海表示近期雖然是以SUPER JUNIOR行程為主，個人專輯、SUPER JUNIOR-D&E 15周年的專輯也在籌備中，希望和粉絲們一起長長久久地走下去。結尾再連唱SUPER JUNIOR-D&E《Oppa Oppa》、《Run Away》兩首嗨歌把熱鬧氣氛拉到最高點。

不捨活動結束，E.L.F.大合唱SUPER JUNIOR-M曾翻唱的華語金曲《至少還有你》呼喊著東海，聲音宏亮、整齊劃一的安可歌聲讓東海非常感動，出場拿著手機拍下粉絲的模樣，出來就說：「原來大家有這麼驚人的歌唱實力，原本都是我唱給大家聽，我反過來變成聽大家唱歌的人，真的非常幸福，都要流眼淚了…原來有人唱歌給我聽，是這樣的心情，往後也會記得這樣的心情，獻上我的創作給你們！」

東海還劇透今天將演唱和韋禮安合作的全新華語單曲《最好的朋友》。最後演唱SUPER JUNIOR-D&E 找回始源、周覓、厲旭與圭賢合作的中文歌曲《約定》，並留下一封親筆手寫的中文信，全場粉絲們駐足記錄、久久不能自己。

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