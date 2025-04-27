李程彬吃素飲控瘦成8+9 曝嚼口香糖後遺症

李程彬於直播中宣傳《成功路上》。（東旭九翔娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李程彬主演公視台語台、華視影集《成功路上》，他日前開直播宣傳與粉絲互動，挑戰《成功路上》版的大富翁，與觀眾一起體驗每個人前往成功路上的過程中可能會遇到的人生際遇。遊戲過程中他好幾次骰到相同的地方，在兩三個位置間來回跑，讓他哭笑不得，直呼就跟劇中困在過去一樣被困在大富翁裡。

李程彬劇中飾演意外穿越回到1989年代的魯蛇「劉建中」，試圖改變過去與命運。他表示角色的挑戰之一就是全台語演出，「雖然我會講台語，但日常說話跟用台語演出還是有很大的不同。且這角色是個8+9，跟我個性很不一樣，我本來還想要嚼檳榔，後來改成了口香糖，所以每天拍戲都吃了一整天的口香糖，拍完嘴角都超級酸。」他更透露該劇是在去年夏天拍攝非常熱，拍戲時都覺得很像在桑拿房，熱到血液循環都變好了，笑說也算是另一種挑戰。

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李程彬在直播中挑戰《成功路上》版的大富翁。（東旭九翔娛樂提供）

聽到粉絲留言說他很瘦時，李程彬驚呼自己比《成功路上》時增重了12公斤，胸圍更壯到112公分。「因為建中的角色要白白瘦瘦的，我拍《成功路上》時還吃素。現在新戲的角色則是要壯，所以每週要健身5、6天，我甚至飲控好幾個月到現在。」笑稱應該是穿黑色顯瘦的關係，他隨即拉起袖子展示超壯的手臂二頭肌，讓粉絲驚呼他為角色塑造的用心。

直播中湧入來自印尼、摩洛哥、巴西等各國粉絲的留言，且因《成功路上》為全台語演出，粉絲問他是否還會想挑戰其他語言如英文演出，李程彬笑說用英文表演的話真的有點太過挑戰，但他反而很想挑戰無法說話、比手語的角色。《成功路上》5月4日起每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視播出， 11點在愛奇藝國際站上架更新，5月18日起每週日晚間8點於八大戲劇台播出。

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