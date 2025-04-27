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合唱玉女歌手成經典 林隆璇60歲升格博士宣布重要計畫

林隆璇身兼老師與學生身分，近期將拿下博士學位。（林隆璇提供）林隆璇身兼老師與學生身分，近期將拿下博士學位。（林隆璇提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕林隆璇打造過不少好歌，情歌動人，尤其和玉女歌手周慧敏合唱的《流言》更是經典男女對唱曲，今年7月他將滿60歲，也將於6月從攻讀4年的政大教育應用學系博士班順利畢業，正式成為「教育博士」，同時也宣布重要計畫。

談到即將升格博士，林隆璇開心表示：「雖然可以8年內拿博士，但我自己設定4年，再加上這幾年在台南教書，一會兒又得到政大上課，每週往返再加上時間壓力，難免會辛苦一點，但一切都值得！」他也真正實現「活到老學到老」的精神。

林隆璇將在任教科系開設AI音樂課程。（林隆璇提供）林隆璇將在任教科系開設AI音樂課程。（林隆璇提供）

這幾年林隆璇除了攻讀博士，也在台南應用科技大學教書，在升格博士同時，他也宣布將在任教擔任系主任的流行音樂學系開設「AI音樂數位科技學分學程」，不擔心音樂人被AI取代，反而要接軌國際科技發展。

林隆璇對AI的了解做出解讀：「AI創作，它是基於大數據跟深度學習的基礎，但人工創意無限，有時候甚至會超越一些大數據跟這些深度學習的狀態，它有時候會有一種『靈光乍現』的情況，或自己也不知道為什麼會產生靈感的『玄秘』狀態。」

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