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早嫁給Andy就沒事？沈嶸曝家寧「感情業力」：當初就非單純

家寧日前被移送至新北檢接受偵訊。（資料照；記者田裕華攝）家寧日前被移送至新北檢接受偵訊。（資料照；記者田裕華攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「眾量級」Andy老師、家寧帳務風波日前有最新進展，檢方21日展開搜索並將家寧一家移送新北地檢，一家四口依違反《稅捐稽徵法》列為被告。命理師沈嶸特別通靈家寧的腦波，以釐清家寧內心的真實想法。

沈嶸表示，家寧雖然看起來很鎮定，訊後還向媒體「90度鞠躬」，但其實她的內心非常慌張與害怕，深怕因為逃漏稅案件而再被查出更多不可告人的秘密，導致自己被牽扯其中。

然而，家寧確實也如網紅祈錦鈅當初爆料的一樣，「在家沒有話語權，一直被控制。」她深深認為就算時間能夠重來，她也不能改變什麼，因為主導這一切的正是媽媽曾淑惠，媽媽如果決定這麼做，她也不敢反駁。

不過令沈嶸感到奇怪的是，即使事情走到今天對簿公堂的地步，家寧也仍沒有對Andy感到一絲一毫的抱歉，她並不認為自己做錯了什麼，這是媽媽的手筆，跟她無關，未來家寧也會持續主張自己是受害者，很多細節她並不知情，頂多是協助犯罪。

先前沈嶸就曾通靈出家寧與Andy前世就認識，前世家寧是人人追捧的社交名花，Andy則是眾多愛而不得的追求者之一。此生，家寧桃花依然非常旺，當初答應跟Andy交往時就「非單純」，只是抱著將計就計的心態，之所以一直交往下去，就是看中Andy的自媒體剪輯與企劃才華，也因此當家寧誤以為Andy要求婚時，仗恃著自己桃花運很旺，想都不想就立刻拒絕；反觀Andy對家寧則是百般付出，無怨無悔的信任她、照顧她，並對外表示有意跟家寧走入婚姻，直到察覺帳目問題才夢醒。

沈嶸認為，若家寧早早點頭嫁給Andy，現在Andy早就是張家「自己人」，也不會搞到如今撕破臉的難看局面，曾淑惠現在鐵定悔不當初，若是努力撮合家寧嫁給Andy，今天也不用面臨高調被查逃漏稅、搞得全國皆知的下場。在因果上，沈嶸查出家寧確實有「利用」、「玩弄」、「糟蹋」Andy的感情業力，可以說家寧一家四口惡業大爆發，就是起始於家寧對Andy的隱瞞用心，以及家寧媽曾淑惠不看重Andy對公司的貢獻，才造成一連串毀滅式打擊，所以家寧在因果上並不能撇清責任。

沈嶸進一步分析家寧目前的運勢，家寧目前陷入「自我刑剋」，不僅身價一落千丈，她也無心再經營網紅演藝事業，只好發化妝影片敷衍觀眾，未來恐怕還要面對刑責。

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