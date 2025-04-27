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金馬影帝劉燁瘦成紙片人 臉色鐵青凹陷健康疑亮紅燈

金馬影帝劉燁瘦成紙片人 臉色鐵青凹陷健康疑亮紅燈劉燁曾在2001年以電影《藍宇》登上金馬影帝，近日出席活動被指爆瘦。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕47歲中國男星劉燁曾在2001年以電影《藍宇》登上金馬影帝，入行超過20年，與法籍妻子安娜於2009年結婚，婚後育有一對兒女，最近劉燁出席一場品牌活動被指暴瘦到完全認不出來，不但臉頰凹陷，而且眼球突出手上也佈滿青筋，令人憂心健康亮紅燈。

日前，有網友曬出多張劉燁出席活動照片，並留言：「劉燁怎麼瘦成這樣了？許久不見，竟然瘦成了紙片人……這是又為了哪個新角色啊？」照片中燁身穿白色襯衫、淺灰色西裝外套搭配米白色長褲，身形高大的他瘦如竹竿，不但顴骨凸出且眼窩深陷，整個人看起來面色鐵青、憔悴不堪，再加上眼角浮現皺紋和黑眼圈，與昔日神采飛揚硬漢判若兩人。

金馬影帝劉燁瘦成紙片人 臉色鐵青凹陷健康疑亮紅燈港媒指他出席活動不但顴骨凸出且眼窩深陷，而且整個人看起來面色鐵青、憔悴不堪，再加上眼角浮現的皺紋和黑眼圈，與昔日神采飛揚的硬漢形象判若兩人。（香港星島日報）

照片曝光後，不少網友留言表示擔憂：「瘦得太嚇人了，是不是生病了？」、「感覺像是糖尿病的消瘦」、「可能生病消瘦，他面相越來越陰柔」，不過也有網友指劉燁可能只是為準備新戲而減肥。

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