金馬影帝劉燁瘦成紙片人 臉色鐵青凹陷健康疑亮紅燈

劉燁曾在2001年以電影《藍宇》登上金馬影帝，近日出席活動被指爆瘦。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕47歲中國男星劉燁曾在2001年以電影《藍宇》登上金馬影帝，入行超過20年，與法籍妻子安娜於2009年結婚，婚後育有一對兒女，最近劉燁出席一場品牌活動被指暴瘦到完全認不出來，不但臉頰凹陷，而且眼球突出手上也佈滿青筋，令人憂心健康亮紅燈。

日前，有網友曬出多張劉燁出席活動照片，並留言：「劉燁怎麼瘦成這樣了？許久不見，竟然瘦成了紙片人……這是又為了哪個新角色啊？」照片中燁身穿白色襯衫、淺灰色西裝外套搭配米白色長褲，身形高大的他瘦如竹竿，不但顴骨凸出且眼窩深陷，整個人看起來面色鐵青、憔悴不堪，再加上眼角浮現皺紋和黑眼圈，與昔日神采飛揚硬漢判若兩人。

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港媒指他出席活動不但顴骨凸出且眼窩深陷，而且整個人看起來面色鐵青、憔悴不堪，再加上眼角浮現的皺紋和黑眼圈，與昔日神采飛揚的硬漢形象判若兩人。（香港星島日報）



照片曝光後，不少網友留言表示擔憂：「瘦得太嚇人了，是不是生病了？」、「感覺像是糖尿病的消瘦」、「可能生病消瘦，他面相越來越陰柔」，不過也有網友指劉燁可能只是為準備新戲而減肥。

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