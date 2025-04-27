那對夫妻「祖上積德」獲大福報 11歲女兒自創單曲正式推出

那對夫妻全家福。（那對夫妻提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕知名網紅「那對夫妻」的女兒妮妮，迎來11歲生日之際，夫妻送給女兒的禮物，就是將她的創作歌曲「噗比」落實成型推出，這首歌是妮妮獻給弟弟「萌弟」的心意，靈感來自弟弟出生後，她一邊哄睡一邊哼唱出的副歌旋律。

〈噗比〉不只是首單純的歌曲，更承載了姊弟間深厚的情感，從弟弟童年口誤將「打開」說成「噗比」，到歌詞中「噗比最幸福的門」，都充滿獨特的姊弟默契。歌曲還特別收錄了萌弟最愛說的「姊姊抱抱」和「P啦」等可愛口頭禪，MV也設計了簡單的手勢舞，希望大人小孩能跟著音樂一起互動、拉近親子距離。

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談到姊弟的相處，那對夫妻笑說自己是「祖上積德」的大福報。雖然生活中難免有摩擦，但兩人吵架的機率極低。夫妻倆分享，姊弟會透過扮家家酒角色扮演，姊姊當老師、弟弟當學生，自然地引導弟弟學習錯誤，而不是直接指責。

最讓父母欣慰的是，妮妮雖年僅11歲，卻細膩又體貼，弟弟活動力旺盛時，妮妮總會一邊開心、一邊擔心地照看他，甚至在爸媽忙碌時，主動傾聽並轉達弟弟真正的需求，讓父母深受感動。推出〈噗比〉，是否是妮妮進軍演藝圈的起點？那對夫妻表示並無此打算，這次只是單純想陪伴女兒找到興趣，並紀錄這段美好。

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