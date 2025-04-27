吳鳳剛領錢馬上交老婆 下一秒....驚人事情發生

吳鳳透露日前領到收入，立刻把錢交給老婆。（翻攝自吳鳳臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕YouTuber「重量級」Andy、家寧分手後因金錢糾紛公開撕破臉，藝人吳鳳與另一半陳錦玉則是事業夥伴，日前分享財產管理方式，表示2人在這方面沒爭議，「因為老婆有100%的股權！」他也非常信任另一半，「我也知道她不會亂花錢，每次都是我鼓勵她消費！」

剛認識妻子時，吳鳳回憶完全沒金錢概念，賺不多又是月光族，卻很愛大方請客，後來妻子發現他存不了錢，主動提出幫他管錢，「當天我說OK之後，到現在我從來沒有管錢！」每當需要用錢時，吳鳳只需向妻子拿，對方也不會過多限制花費，「我知道一些男生不要這樣，但是我個人覺得老婆管我的錢是對的，不然我真的存不了錢。」

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吳鳳昨又在臉書發文透露和老婆交往不久，就把信用卡給她，「因為我自己很難存錢，怕亂請客一直大方！從那個時候到現在，我都是跟老婆拿錢，如果我工作賺錢，我一樣會把錢交給她。」

他說，有些男性朋友覺得這樣不是太好，指男人要自己有錢，不過吳鳳表示：「說實話我很相信老婆，沒有她的幫忙，我根本沒有辦法存錢！前天我領到錢，一樣把信封給她，老婆很大方立刻給我零用錢。」

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