晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳鳳剛領錢馬上交老婆 下一秒....驚人事情發生

吳鳳透露日前領到收入，立刻把錢交給老婆。（翻攝自吳鳳臉書）吳鳳透露日前領到收入，立刻把錢交給老婆。（翻攝自吳鳳臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕YouTuber「重量級」Andy、家寧分手後因金錢糾紛公開撕破臉，藝人吳鳳與另一半陳錦玉則是事業夥伴，日前分享財產管理方式，表示2人在這方面沒爭議，「因為老婆有100%的股權！」他也非常信任另一半，「我也知道她不會亂花錢，每次都是我鼓勵她消費！」

剛認識妻子時，吳鳳回憶完全沒金錢概念，賺不多又是月光族，卻很愛大方請客，後來妻子發現他存不了錢，主動提出幫他管錢，「當天我說OK之後，到現在我從來沒有管錢！」每當需要用錢時，吳鳳只需向妻子拿，對方也不會過多限制花費，「我知道一些男生不要這樣，但是我個人覺得老婆管我的錢是對的，不然我真的存不了錢。」

相關新聞：夫妻共同創業    吳鳳：老婆有100％股權

吳鳳昨又在臉書發文透露和老婆交往不久，就把信用卡給她，「因為我自己很難存錢，怕亂請客一直大方！從那個時候到現在，我都是跟老婆拿錢，如果我工作賺錢，我一樣會把錢交給她。」

他說，有些男性朋友覺得這樣不是太好，指男人要自己有錢，不過吳鳳表示：「說實話我很相信老婆，沒有她的幫忙，我根本沒有辦法存錢！前天我領到錢，一樣把信封給她，老婆很大方立刻給我零用錢。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中