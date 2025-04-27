51歲吳京健康亮紅燈 不愛國惹怒小粉紅

吳京曾以《戰狼》、《長津湖》等賣座電影走紅。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲中國男星吳京以《戰狼》、《長津湖》等賣座電影走紅，近日現身北京出席活動竟戴著頸部固定器，被指健康亮紅燈。

面對外界對其健康疑慮，吳京昨首度鬆口對外說明，透露不久前發生翻車意外，才導致頸部神經被壓迫，「現在外出必須保護頭部，才配戴頸部固定器。」吳京也趁機自嘲：「我就沒有做好『為人師表』，希望未來大家藉由專業訓練，避免身體受傷。」

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吳京被翻出2022年11月13日出席金雞獎被發現沒用自己代言中國手機，慘遭揶揄狂酸。（翻攝自微博）

「愛國形象」立場鮮明的吳京，2022年11月曾在電影金雞獎頒獎典禮上手持蘋果手機拍攝港星劉德華，牽怒一大票小粉紅，指他沒用自己代言的中國品牌手機，竟改用媚洋手機，「吳京 手機」關鍵字當時躍登微博熱搜關鍵字，網友討論譏諷他「被拍到要罰錢吧」、「要被列為舉報對象哦」，更有大批民眾狂酸吳京「吃愛國飯絕對忌諱用國外產品」。

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