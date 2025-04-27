陳妍希恢單2個月被爆有新歡 發聲否認抵制偷拍

陳妍希（左）日前被偷拍與一位平頭帥哥親密互動。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕陳妍希今年2月與前夫陳曉離婚，近日被跟拍與一名平頭男聚餐，報導稱該男子眉宇之間和陳曉有幾分神似，更挖出2人前陣子還一齊看展覽，並點出陳妍希目前單身，有充分交友自由，引發更多猜疑。

沉寂一日後，陳妍希與經紀公司昨相繼做出回應，稱男方是同公司旗下男星王炫南，當天2人是正常工作場合互動，陳妍希更親自跳出來捍衛個人清白：「抵制偷拍，遠離藝人私生活。」

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中國知名狗仔「吃瓜少女張小寒」日前跟拍陳妍希與一名平頭帥哥同時出現某活動，該男子與陳曉長得十分相像，畫面中可見聚餐結束後，平頭帥哥率先離開飯店上車，陳妍希隨後戴著墨鏡、滿臉笑容走出飯店，看起來心情不錯，接著陳妍希來到帥哥車旁和對方寒暄，2人簡單告別後，各自乘車離開。

陳妍希最新被拍到互動親密男子，與她前夫陳曉（左）有幾分神似。（翻攝自微博）



不少人看了該男子長相，忍不住驚呼跟陳曉長相相似度之高，認為「陳妍希口味沒有變，還是喜歡陳曉類型的」、「看來是真喜歡這個類型」。

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