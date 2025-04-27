晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳妍希恢單2個月被爆有新歡 發聲否認抵制偷拍

陳妍希（左）日前被偷拍與一位平頭帥哥親密互動。（翻攝自微博）陳妍希（左）日前被偷拍與一位平頭帥哥親密互動。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕陳妍希今年2月與前夫陳曉離婚，近日被跟拍與一名平頭男聚餐，報導稱該男子眉宇之間和陳曉有幾分神似，更挖出2人前陣子還一齊看展覽，並點出陳妍希目前單身，有充分交友自由，引發更多猜疑。

沉寂一日後，陳妍希與經紀公司昨相繼做出回應，稱男方是同公司旗下男星王炫南，當天2人是正常工作場合互動，陳妍希更親自跳出來捍衛個人清白：「抵制偷拍，遠離藝人私生活。」

相關新聞：陳曉離婚前「狠踩陳妍希地雷」！絕情行徑被爆出

中國知名狗仔「吃瓜少女張小寒」日前跟拍陳妍希與一名平頭帥哥同時出現某活動，該男子與陳曉長得十分相像，畫面中可見聚餐結束後，平頭帥哥率先離開飯店上車，陳妍希隨後戴著墨鏡、滿臉笑容走出飯店，看起來心情不錯，接著陳妍希來到帥哥車旁和對方寒暄，2人簡單告別後，各自乘車離開。

陳妍希恢單2個月被爆有新歡 發聲否認抵制偷拍陳妍希最新被拍到互動親密男子，與她前夫陳曉（左）有幾分神似。（翻攝自微博）

不少人看了該男子長相，忍不住驚呼跟陳曉長相相似度之高，認為「陳妍希口味沒有變，還是喜歡陳曉類型的」、「看來是真喜歡這個類型」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中