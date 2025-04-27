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娛樂 最新消息

諷嘎嬤過世還忙工作 蔡阿嘎堂妹被出征

蔡阿嘎高齡80多歲的阿嬤不幸過世，他堂妹發文證實，並疑似不滿蔡阿嘎，引起討論。蔡阿嘎高齡80多歲的阿嬤不幸過世，他堂妹發文證實，並疑似不滿蔡阿嘎，引起討論。

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎因「G卡姐夫」涉詐案受牽連，25日晚開直播澄清對方與他無關，昨又傳出憾事，蔡阿嘎高齡80多歲阿嬤不幸過世，他堂妹發文證實，並疑似不滿蔡阿嘎開轟。

蔡阿嘎堂妹在IG限動曬出嘎嬤與家人合照，透露嘎嬤過世消息，隨後又在Threads發文表示，「沒有比回嘉義更重要的事，一早就回家的我，對於還在台北工作的家人，我直搖頭」，並補充留言「強烈譴責」、「我尊重大家的言論自由，也請大家尊重我的，謝謝！」疑暗諷前晚開直播蔡阿嘎，後因湧入太多批評，目前已將文章刪除。

不過堂妹發文已被截圖更被轉傳至各大論壇，網友跳出來炮轟堂妹行為失當，憤憤不平批評「妳忘記是誰整修嘉義的房子了嗎？」、「不說別的，就說妳這個行為，阿嬤看到會開心嗎？」、「親人過世，有誰不想第一時間馬上趕回去的？妳那麼孝順，妳幹嘛不整天待在阿嬤旁邊？」

至截稿為止，蔡阿嘎堂妹未再有新發言，蔡阿嘎也並未對此事件做回應。

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