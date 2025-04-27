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娛樂 最新消息

香港金像獎今登場！郭富城、劉青雲對決許冠文爭影帝 徐克獲終身成就獎

〔記者廖俐惠／台北報導〕第49屆香港電影金像獎今天（27日）登場，今年香港電影看點滿滿，電影《破・地獄》坐擁18項提名，最後能抱走多少獎項，男主角許冠文、郭富城對上《爸爸》的劉青雲誰勝誰負？《九龍城寨之圍城》再度重啟香港動作片盛事，在國際上叫好叫座，古天樂將角逐男配角，該片能否在金像獎上獲獎無數，影迷十分期待。

最佳男主角入圍者，林峯（左起）、許冠文、郭富城、游學修、劉青雲。（香港電影金像獎提供）最佳男主角入圍者，林峯（左起）、許冠文、郭富城、游學修、劉青雲。（香港電影金像獎提供）

◆最佳男主角之爭，許冠文對上劉青雲

獲得香港金像獎首屆影帝的許冠文，憑《破・地獄》次角逐影帝寶座，在片中他飾演一個古板嚴肅的喃嘸師傅，先前就在2024年度香港電影導演會年度大獎中，率先獲得香港導演同業們評選為「最佳男主角」。他的最大敵人是曾三奪金像獎影帝的劉青雲，他飾演的一家之主，因為妻女被患有精神分裂症的兒子殺死而家破人亡，深刻展現了角色的痛苦與掙扎，讓他在今年3月於亞洲電影大獎獲得影帝，是否能四奪影帝，引起關注。

金像獎影帝郭富城在《臨時劫案》中飾演悍匪，是他從影以來首個賊頭角色，《九龍城寨之圍城》林峯、《看我今天怎麼說》的游學修都是首次獲得電影獎項提名。林峯飾演從偷渡來港的孤兒，誤打誤撞走進城寨，突破性演出令人讚賞。游學修在《看我今天怎麼說》中飾聾人青年，他為了演好這個角色苦練手語，精彩的演出充份表達到這個角色的自信，並在與朋友的互動的戲份中展現友誼的力量，成功展現聾人社群的生活與挑戰。

最佳女主角入圍者，區嘉雯（左起）、許恩怡、談善言、鍾雪瑩、衛詩雅。（香港電影金像獎提供）最佳女主角入圍者，區嘉雯（左起）、許恩怡、談善言、鍾雪瑩、衛詩雅。（香港電影金像獎提供）

◆最佳女主角之爭，誰將首次榮膺「影后」殊榮

許恩怡以清新活潑形象出道，在奇幻愛情電影《久別重逢》中飾演高中女學生，由於她的年紀及個性與此片角色相若，演來自然真摯信心十足。談善言在《虎毒不》中飾演一個新手媽媽，她特意增磅以求外形更像產後婦女，未婚的她更學習如何照顧嬰兒，展現了在職母親在社會上承受的重擔。

衛詩雅、鍾雪瑩皆是連續兩屆入圍金像獎影后的入圍者，衛詩雅以《破・地獄》角逐影后榮銜，她已憑該片獲得3個女主角獎項，包括華鼎獎、亞太影展及香港電影導演會大獎，成績斐然。鍾雪瑩之前憑《填詞L》入圍金馬獎、金像獎，這次憑藉著《看我今天怎麼說》的聾人角色，去年在金馬獎成功封后，此次同樣來勢洶洶。

區嘉雯近年才參與電影演出，曾獲得金像獎最佳女配角，這次將角逐最佳女主角。她在《從今以後》中飾演一位女同性戀者，面對同居四十多年的愛人猝逝後，與伴侶的親人在喪葬及遺產分配上出現分歧。區嘉雯在演繹時並未刻意強調同性之愛，而是展現出一種超越性別的細水長流的情感，讓觀眾能夠深刻感受到她與愛人之間的相知相惜。

第43屆香港金像獎終身成就獎頒給導演徐克。（香港電影金像奬提供）第43屆香港金像獎終身成就獎頒給導演徐克。（香港電影金像奬提供）

◆終身成就奬得主徐克、施南生

金像獎今年將終身成就奬頒給徐克、施南生，尤其徐克是香港電影界的著名傳奇導演，代表作包括監製《英雄本色》、監製《倩女幽魂》、監製《笑傲江湖II東方不敗》，帶起新一波武俠片風潮。2011年他執導的《龍門飛甲》則是立體電影的重要嘗試，香港電影得以在拍攝技術、視覺效果上不斷創新與突破，徐克實有開創先河和領導同業之貢獻。

香港金像獎終身成就獎頒給知名電影製作人施南生。（香港電影金像奬提供）香港金像獎終身成就獎頒給知名電影製作人施南生。（香港電影金像奬提供）

◆最佳亞洲華語電影，兩台灣電影爭出頭

此次最佳亞洲華語電影入圍電影，包括《老狐狸》、《鬼才之道》、《狗陣》、《第二十條》、《熱辣滾燙》，前兩部是台灣電影，《老狐狸》是蕭雅全執導，曾代表台灣報名奧斯卡，《鬼才之道》則是徐漢強的作品，在去年的金馬獎獲得5個獎項，是當屆的最大贏家。《狗陣》、《第二十條》及《熱辣滾燙》則是中國電影，《狗陣》是彭于晏主演的作品。

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