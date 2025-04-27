胡瓜新寵認了！啦啦隊女神裸體換裝秘辛流出

啦啦隊女團「MEME（秘密）」接拍新廣告。（想想時間有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由小楓、笑笑、草莓、筱緹、安汝組成的台灣最香啦啦隊女團「MEME（秘密）」成軍不到一年，就接到離子水的代言廣告，並推出的廣告單曲《天空青鳥》。

對於這次代言，有胡瓜新寵稱號的草莓笑說：「這真的太巧了。」透露平常最愛喝自己泡的洛神花水，沒想到唯一會買的瓶裝水就是台鹽鹼性離子水，能代言到愛牌真的好神奇。

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笑笑談到：「家人們看到廣告畫面，還會特別拍下來傳給我，真的很感謝這樣的機會。」筱緹公認是最愛喝水的成員，興奮表示：「我平常就愛喝這個牌子的水，知道可以代言的當下真的超激動！這次我變成更努力喝水的水姑娘了。」

啦啦隊女神笑笑。（想想時間有限公司提供）

對於廠商的青睞，草莓感性說：「小時候夢想就是當藝人，現在還在努力路上，但每一步都讓我更接近理想。」而團員之間感情好，是否會常裸身相見，對此隊長小楓大方坦承：「真的啦，時間太趕，一起換衣服、一起上廁所早就習以為常。」草莓也不藏私爆料：「團員們，手腳纖細、胸又挺，身材真的太犯規。」

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