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不只王菲！謝霆鋒開唱面子大 台下驚見 「大咖玉女歌手」

謝霆鋒（左）開唱面子大，「永遠的玉女掌門人」周慧敏也現身台下力挺。（組合照，翻攝自微博）謝霆鋒（左）開唱面子大，「永遠的玉女掌門人」周慧敏也現身台下力挺。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝霆鋒昨（25日）晚在香港啟德主場館舉辦演唱會，天后女友王菲驚喜現身包廂力挺成為全場焦點，當深情獻唱2人定情曲〈玉蝴蝶〉時，王菲不僅隨節奏輕哼，還在快歌環節開心熱舞、笑容滿面。謝霆鋒面子大，台下星光熠熠堪比星光紅毯，「永遠的玉女掌門人」周慧敏、「金曲歌王」陳奕迅、母親狄波拉皆現身力挺。

王菲（圖）聽到謝霆鋒深情獻唱2人定情曲〈玉蝴蝶〉時開心熱舞、笑容滿面。（翻攝自微博）王菲（圖）聽到謝霆鋒深情獻唱2人定情曲〈玉蝴蝶〉時開心熱舞、笑容滿面。（翻攝自微博）

謝霆鋒昨晚繼續在香港啟德主場館開唱，除了天后女友王菲愛相隨支持之外，母親狄波拉、「金曲歌王」陳奕迅夥同妻子徐濠縈、女兒包包都到場助陣；沒想到，就連「永遠的玉女掌門人」周慧敏也低調到場，同場星友還有蘇永康、劉浩龍、李克勤夫妻、胡定欣、炎明熹、魏浚笙、張家輝、彭秀慧、胡子彤、劉雅瑟等多位巨星雲集，眾人在包廂開心合影留念。

「金曲歌王」陳奕迅夥同妻子徐濠縈、女兒包包到場助陣。（翻攝自微博）「金曲歌王」陳奕迅夥同妻子徐濠縈、女兒包包到場助陣。（翻攝自微博）

經歷首場熱身後，謝霆鋒第二場演出火力全開，4萬名觀眾隨音樂沸騰成「人浪聲海」，他感性告白道，「多謝所有來自世界各地的樂迷，也想呼籲全世界的表演者，你們快來啟德開演唱會啦！」不過首場曾有觀眾反映音效體驗不佳，主辦單位已迅速改善，總監馮貽柏也表示，「希望每日進步，做到最佳效果，讓每位樂迷都能聽得盡興。」

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