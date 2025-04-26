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娛樂 最新消息

歐巴又要來？利特拚全勤 預告拼盤演唱會「會有SJ喔」

Super Junior的銀赫擔任第一天的主持人。（希林國際提供）Super Junior的銀赫擔任第一天的主持人。（希林國際提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國「K-FLOW3」演唱會昨天（25日）起一連兩天在林口體育館登場，吸引兩萬名粉絲朝聖，今天由Super Junior的隊長利特擔任主持人，tripleS、aespa及ITZY輪番上陣，讓利特直呼：「好像來到軍隊或是棒球場！」被不少男粉歡呼聲嚇到。

Super Junior的隊長利特妙語如珠。（希林國際提供）Super Junior的隊長利特妙語如珠。（希林國際提供）

利特不愧是專業主持人，今天演唱會在他的主持之下變得有趣又有梗，且他又再度重提SJ在KKBOX的209週的冠軍紀錄，向在場E.L.F.喊話：「這個紀錄不是單純紀錄而已，這是我們和E.L.F.一起走過的路，也是不變的愛的證據。」之後他似乎有點不好意思，表示「這麼好的話不是我自己講，應該是別人講，好害羞喔。」

對於K-FLOW系列演唱會，他表示SJ曾參加過K-FLOW1、2，暌違5年7個月又能站在這個舞台上，他覺得特別有意義。而利特的目標似乎是「全勤」，在演出尾聲突然發聲：「K-FLOW4會有SJ喔！還不錯吧！」隨後改口喊話主辦單位：「請邀請我們來！」

tripleS打頭陣，在舞台上勁歌熱舞。（希林國際提供）tripleS打頭陣，在舞台上勁歌熱舞。（希林國際提供）

新人女團tripleS今天派出台灣成員許念慈在內的8位成員來台，成員琉然毒舌笑說：「為什麼是我們來呢？因為比我們不好看一點。」許念慈則表示能站在這麼大的舞台上，很像作夢，強調會盡最大的努力，並大喊「加油」！

tripleS的許念慈（左二）頂著玫瑰粉髮型，與成員們在舞台上演出，直呼美夢成真。（希林國際提供）tripleS的許念慈（左二）頂著玫瑰粉髮型，與成員們在舞台上演出，直呼美夢成真。（希林國際提供）

她們表演代表作《Girls Never Die》、《Girls Capitalism》、《Generation》在內的7首歌曲，成員也大展才藝，諝娫當場秀出一字馬，山田楓則表演女團（G）I-DLE的《MY BAG》，讓人感受到每位成員的不同魅力。

tripleS的8名成員來台演出。（希林國際提供）tripleS的8名成員來台演出。（希林國際提供）

許念慈在演出結束後，直呼不敢相信，「希望能跟前輩一樣做出帥氣的舞台，請大家繼續等我們，我們很快就會跟大家見面。」拏炅透露將帶著新專輯回歸，請大家繼續支持她們24名成員，許念慈在下台前更搞笑說「京都念慈庵」，讓粉絲笑翻了。

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