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娛樂 最新消息

ITZY終於完整體來台！Lia感性謝台粉 留眞吃醋「手機桌布不是我」

ITZY帶來招牌代表曲，現場嗨翻。（希林國際提供）ITZY帶來招牌代表曲，現場嗨翻。（希林國際提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國女團ITZY一連兩天參加在林口體育館韓國「K-FLOW3」演唱會，她們壓軸登場，成員Lia復出後首次來台演出，掀起全場歡呼聲。

ITZY今天（26日）壓軸登場，獻唱《Not Shy》、《WANNABE》等6首歌曲，還大陣仗帶來8名伴舞助陣，表演相當盛大。另外，禮志示範了尖叫聲大和小的「跳舞程度」，如果粉絲聲音大，她還能加碼「撥頭髮」，主持人利特反應很快，當場邀請5名成員上演撥髮秀，利特還叮嚀粉絲：「既然要上傳，記得要拍美一點喔！」留眞撥髮邊轉頭，Lia的頗有氣勢，彩領加碼拋媚眼還飛吻，老么有娜壓軸登場，姐姐們以及粉絲都一同大喊「申有娜」，果然她的表現魅惑力十足，沒有讓大家失望，現場尖叫聲四起。

ITZY的彩領（左起）、留眞、禮志、有娜、Lia以完整體來台演出。（希林國際提供）ITZY的彩領（左起）、留眞、禮志、有娜、Lia以完整體來台演出。（希林國際提供）

被問到手機桌布傾向放團體照片還是本命照片，ITZY全都選擇了團體照片，粉絲雖聲稱也是選擇放團體照，但留眞卻抓包粉絲：「我明明不是彩領，為什麼要給我看！」一旁的彩領聽到對粉絲喊「我愛你」。禮志則說要放可以，「不要被我們發現就好了。」

ITZY勁歌熱舞，還帶來伴舞演出。（希林國際提供）ITZY勁歌熱舞，還帶來伴舞演出。（希林國際提供）

值得一提的是，成員Lia因為焦慮症停工，上次並未隨團在小巨蛋開唱，如今5人終於合體，Lia在最後喊話：「我們台北粉絲，為我製造了幸福美好的回憶，直到下次見面一定要幸福喔！」

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