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aespa Winter喊「台粉想要我們吃很多」 Karina放閃讚：冬天很性感

aespa的Winter（左起）、Karina、Giselle、Ningning大跳《Ｗhiplash》。（希林國際提供）aespa的Winter（左起）、Karina、Giselle、Ningning大跳《Ｗhiplash》。（希林國際提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國女團aespa一連兩天在林口體育館參加「K-FLOW3」演唱會，Karina稱今天（26日）的熱烈程度是昨天的雙倍，Winter則說，台灣粉絲很喜歡她們吃很多，讓主持人利特很有共鳴狂點頭。

Winter表示，「台北的粉絲，他們喜歡我們吃很多，他們真的很常推薦食物，火鍋、小籠包等等，我們吃了很多食物，會讓他們很幸福。」Winter昨天吃了牛軋糖餅乾，餐廳很多好吃的東西，讓她們吃很飽。據悉，演唱會後台有雞蛋糕、小籠包、芒果冰、草莓冰、義式冰淇淋，甚至還有現做牛軋糖餅乾、現煮牛肉麵，十分豐盛。

aespa的Ningning（左起）、Winter、Giselle、Karina帥氣十足。（希林國際提供）aespa的Ningning（左起）、Winter、Giselle、Karina帥氣十足。（希林國際提供）

在活動上，她們點出身旁成員的3個優點，Ningning讚Karina可愛、愛撒嬌又有反轉魅力；Karina說Winter唱歌好、漂亮又性感，Winter笑著說：「我不知道她是這樣想我的！」Karina表示，因為在她心中，性感最高的稱讚。

Winter則稱讚Giselle很適合染頭髮、英文好且心有靈犀，兩人有時候想的都一模一樣，Giselle則進一步解釋，有時候想吃甜的、想吃鹹的，兩人的感受會一樣。Giselle稱Ningning很好笑又可愛，且有藝人架勢，表示Ningning本身的存在就讓人感到幸福，讓人想要笑。

她們一連演唱《Whiplash》、《Supernova》、《Hold On Tight》、《Spicy》、《Just Another Girl》、《Next Level》等7首歌曲。Ningning最感動的則是與粉絲一起合唱的瞬間，Winter印象深刻的是，台北粉絲很會合唱，並詢問台粉：「我們可以常常來嗎！」粉絲以歡呼聲回應，Winter叮嚀：「那你們都要來喔！」

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