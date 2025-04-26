林育羣被喊「小胖你好胖」不忍了公開真實體重

林育羣今晚首度舉辦大型個唱。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道15年的「小胖」林育羣今晚首度舉辦大型個唱，提到剛進入演藝圈時，被很多人不看好，更酸他只會唱《I Will Always Love You》，絕對紅不過3年，稍早他在舞台上堅定地說：「我想要證明我自己，一直很認真地唱歌。」

林育羣今晚首度舉辦大型個唱。（記者王文麟攝）

開場小胖就選唱《I Will Always Love You》、《Without you》等西洋情歌，唱完後感動表示：「謝謝你們讓我圓夢」，台下有粉絲大喊「小胖你好棒」，他戴著耳機卻聽成「小胖你好胖」，差點在台上走心。

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林育羣今晚首度舉辦大型個唱，林芯儀擔任嘉賓。（記者王文麟攝）

林育羣今晚首度舉辦大型個唱。（記者王文麟攝）

演出前，小胖與嘉賓林芯儀、陳怡婷一起受訪，林芯儀前陣子才在IFBB健美比賽勇奪女子健身模特兒「全場總冠軍」，成了台灣之光，受訪透露，目前硬舉可以舉到100公斤。

林育羣今晚首度舉辦大型個唱，林芯儀擔任嘉賓。（記者王文麟攝）

林育羣今晚首度舉辦大型個唱。（記者王文麟攝）

而在旁的小胖被問到了體重，他大方回應：「我110公斤啊」，還表示：「如果要她舉起我，我還要再瘦10公斤。」讓大夥聽了笑翻。

林育羣今晚首度舉辦大型個唱，林芯儀擔任嘉賓。（記者王文麟攝）

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