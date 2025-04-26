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娛樂 最新消息

雙喜臨門！熊仔閃婚鄉民女神 宣布當爸後首度露面

熊仔宣布當爸後，首度出席公開活動。（FragPunk提供）熊仔宣布當爸後，首度出席公開活動。（FragPunk提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕熊仔日前宣布與鄉民女神李優登記結婚，更透露準備當爸的好消息，他今天出席活動，見到一票鐵粉超感動，他說：「我真的沒想到會有這麼多歌迷來，謝謝他們這麼大聲尖叫，因為我滿久沒有那麼近距離跟歌迷互動，今天看到他們覺得很感動。」

熊仔出席活動，選唱《走到飛》、《買榜》、《存活》等歌曲，他談到：「我有想怎麼樣挑我的作品能比較適合今天，然後也趁機偷偷塞入了接下來的新作品《十字路口》新版。」

熊仔感謝熱情鐵粉到場支持。（FragPunk提供）熊仔感謝熱情鐵粉到場支持。（FragPunk提供）

本次主題藝術展名為「破碎的未來」，被問到將迎接什麼樣的未來？熊仔表示：「我覺得是謎樣的未來吧！就是你不知道會發生什麼事情，而且世界變得很快，大家的注意力也都很分散，要在其中還能夠繼續做藝術的話，就要向內自我挖掘。」

除了當爸爸的好消息，熊仔也預告未來的計畫，「我想幫《∞無限》10周年做一個紀念，因為那時候製作人不是自己，所以一直希望有機會重新自己製作，就是自己製作10年前的自己的一個概念。」專輯進度已完成8成。

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