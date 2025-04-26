AKB48 Team TP日籍正妹畢業了！宮田留佳喊話想要台灣居留證

AKB48 Team TP推出新單曲《Team UP》，今天在華山文創園區舉辦紀念握手會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕AKB48 Team TP推出新單曲《Team UP》，今天在華山文創園區舉辦紀念握手會，吸引數千名粉絲到場爭睹風采，還有兩名畢業的成員宮田留佳、吳騏卉也都現身活動。

AKB48 Team TP推出新單曲《Team UP》，今天在華山文創園區舉辦紀念握手會。（記者胡舜翔攝）

AKB48 Team TP在握手會唱跳《Team UP》、《微笑ED》等歌曲，整齊劃一的舞蹈動作，展現出絕佳默契，現場還有從日本、韓國、越南、新加坡等國家飛來力挺的粉絲。

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AKB48 Team TP推出新單曲《Team UP》，今天在華山文創園區舉辦紀念握手會。（記者胡舜翔攝）

為了跟粉絲互動握手，隊長易沄受訪透露，活動前成員會事先準備好護手霜，也會拿香水噴手，全身散發香味迎接粉絲。

AKB48 Team TP推出新單曲《Team UP》，今天在華山文創園區舉辦紀念握手會。（記者胡舜翔攝）

易沄不擔心會遇到狂粉，透露公司有規定，「規範比較嚴謹，如果有粉絲越矩，以後就不能再來參加活動。」

AKB48 Team TP推出新單曲《Team UP》，今天在華山文創園區舉辦紀念握手會。（記者胡舜翔攝）

今天宮田留佳、吳騏卉被關心未來發展，宮田留佳透露，之前有擔任實況主，目前也還繼續從事這份工作，還有商演活動，期盼未來能順利取得台灣居留證。

吳騏卉則透露，未來希望能往演員之路發展，期待有戲劇邀約上門。

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