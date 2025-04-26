劉詩詩再戰仙俠劇！《淮水竹亭》唯美古裝扮相曝光 攜眾頂流強勢來襲

〔記者李紹綾／台北報導〕愛奇藝日前舉辦「2025 iJOY春季悅享會」，發佈2025、2026年最新片單，涵蓋超過400部作品，從頂流主演的大製作長劇，到創意滿分的短劇與微劇，致力為用戶提供多元又高質感的觀影選擇。

章若楠在《淮水竹亭》飾演「楊雁」。（愛奇藝國際站提供）

古裝題材方面，將推出成毅主演的《赴山海》、陳哲遠《一笑隨歌》，以及陳曉雙主演的新作《大生意人》、《雲襄傳之將進酒》。另有結合奇幻元素的《狐妖小紅娘·王權篇》與于正打造的《臨江仙》，皆備受期待。現代劇部分，則集結趙麗穎《在人間》、楊冪《生萬物》、周冬雨《海邊的秘密》、白敬亭《正當防衛》、《不眠日》等，眾多實力派卡司。

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劉詩詩在《淮水竹亭》飾演「東方淮竹」。（愛奇藝國際站提供）

劉詩詩為《淮水竹亭》角色定妝。（劉詩詩工作室提供）

備受期待的古裝仙俠劇《淮水竹亭》於今（28日）開播，由劉詩詩主演，融合奇幻、愛情與江湖冒險元素。劉詩詩此次飾演「東方淮竹」，延續《一念關山》的武俠熱度，再度展現她獨有的古典氣質與女神風範，並搭配線上一眾人氣新生代演員，包含張雲龍、丁禹兮、章若楠、沈月等，共譜一場東方詩意美學的奇幻之旅，勢必成為今春人氣黑馬。

劉詩詩為《淮水竹亭》角色定妝。（劉詩詩工作室提供）

劉詩詩為《淮水竹亭》角色定妝。（劉詩詩工作室提供）

張凌赫與田曦薇主演的《逐玉》同樣吸睛，劇情結合愛情與宮廷鬥爭，張凌赫劇中軍裝騎馬身姿英氣十足，男女主在預告中互動甜度爆表，親密戲份讓粉絲直呼心動，被網友譽為「古裝新CP天花板」。

星二代沈月演出《淮水竹亭》。（I愛奇藝國際站提供）

另一焦點作品《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，並由金牌製作人于正擔任編劇與製片。該劇打破傳統仙俠套路，以「夫妻戰爭」為故事核心，結合時空循環等奇幻設定，展現更具顛覆性的敘事方式。于正更自信喊話「必爆」，為該劇聲勢再添一筆。

丁禹兮在《淮水竹亭》中飾演「張正」。（愛奇藝國際站提供）

人氣女星虞書欣則有新劇《雙軌》，搭檔新生代男演員何與，該劇由台灣導演于中中執導，聚焦現代愛情與個人成長。虞書欣飾演的「姜暮」造型多變，從騎重機的酷女孩到身穿婚紗的浪漫新娘，角色反差強烈，吸引網友熱烈討論。預告中她情緒飽滿的哭戲也引發高度共鳴，被讚「又美又破碎」。虞書欣形容該劇風格融合《放羊的星星》與《來自星星的你》，是一部甜虐交織的都市愛情劇。

除了深耕長劇領域，愛奇藝在微劇市場也展現領先優勢，目前平台備片量已突破萬部，並與95%以上的頂尖創作團隊建立合作。透過多元計畫推進微劇的題材與品質升級，近期上線的《好一個乖乖女》、《炙愛難逃》在愛奇藝國際版表現亮眼，成功帶動主演柯淳、王凱沐的討論度與人氣，讓新生代演員在短劇敘事中嶄露頭角、快速圈粉。

在綜藝方面，每年夏天必追的《新說唱》今年也迎來全面升級。《新說唱2025》主打「嘻哈圈洗牌，新人上場」，全新明星製作人陣容包含黃子韜、時代少年團嚴浩翔、Capper、萬妮達、Tizzy T，並加入全新改版「魔王賽制」，預計將為觀眾帶來更加刺激與翻轉的舞台。

面對觀眾對「短而精」內容的高度期待，加上長劇轉型、短劇爆款頻出、微劇崛起的變化，愛奇藝積極推出「短、精、多、新」的創作策略，深化「長+短」雙軌佈局，持續以創新、多元的華語內容應對市場趨勢，也將致力於把優質內容拓展海外，為觀眾帶來更多驚喜與感動。

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