郭書瑤爆乳深V超火辣 緊黏春風揭他私下面

郭書瑤（中）身材火辣，與大飛（左）、洋蔥對戲。（混血兒娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕玖壹壹拍攝新歌《當我沒愛過》MV，翻玩台灣傳統八點檔，復刻大眾腦海裡極具戲劇張力的動作戲，郭書瑤也受邀與男主角洋蔥、春風、健志上演情感糾葛的經典名場面。

玖壹壹推出新歌《當我沒愛過》。（混血兒娛樂提供）

郭書瑤對於這首新歌超喜愛，她說：「聽到了柔情男子傷心，但強顏歡笑的深情！」身材火辣的她更換穿性感禮服入鏡拍攝。

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玖壹壹力邀郭書瑤（前排中）擔任MV女主角，還有大飛、歐吉虎、潤少、五木等人攜手演出。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹在MV中做了不同劇情的挑戰，洋蔥慘被潑水、被毆打，健志被車撞到連滾、復刻捏爆水果，春風則是上演一見鐘情的老派戲碼。

郭書瑤分享與玖壹壹對戲的感覺，直呼：「3個人太不一樣了，跟春風就是超專業演員，但因為私下相處很哥們，在演偶像劇觸電的瞬間，覺得很荒謬、不小心笑場，健志奇特的想法很多，走即興發揮的路線，洋蔥就是很真誠，演技稚嫩的很可愛。」

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