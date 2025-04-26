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不只金賽綸！金秀賢又爆交往女演員「線索指向她」

金秀賢因感情風波，導致演藝事業受到影響。（翻攝自IG）金秀賢因感情風波，導致演藝事業受到影響。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢因感情風波，導致演藝事業受到影響，先前傳出他主演的Disney+韓劇《山寨人生》已經全面喊卡，沒想到今天（26日）又有韓媒報導金秀賢的戀情，稱其實他曾與偶像出身的演員交往，讓人霧裡看花。

金秀賢與金賽綸的感情爭議雖然看似告一段落，但仍是韓媒關注的焦點，金賽綸家屬聲稱兩人交往6年，且金秀賢服兵役時還與金賽綸有書信往來。不過韓媒《Money Today》報導，其實金秀賢在2017年到2019年與偶像出身的女演員交往，且曾經與金秀賢待在同一間經紀公司。

知情人士爆料，兩人的戀情在演藝圈是公開的秘密，且兩人多次傳出緋聞，金秀賢在軍隊服役的時候很常跟這位女星寫信，所以不可能同時劈腿金賽綸。另一人也爆料，金秀賢與這位女星在2017年至2019年交往，與金賽綸只有1年，也就是2019年到2020年，「金賽綸從很久之前就對金秀賢抱有好感，在成年之後才交往。」

安昭熙曾與金秀賢傳出緋聞。（翻攝自IG）安昭熙曾與金秀賢傳出緋聞。（翻攝自IG）

報導中更直指，金賽綸曾在2016年、2018年及2021年與其他男性交往，其中包括運動選手以及WOODZ。綜合全文來看，此篇報導顯然是在幫金秀賢講話，而從各種線索來看，網友直指極有可能就是曾經與金秀賢一起待過KEYEAST安昭熙，至截稿前，雙方經紀公司都未回應。

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