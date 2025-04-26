鄭進一化療後復出 合體陳明真開唱《小姐請你給我愛》

陽帆（左起）、鄭進一、陳明真與白冰冰。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，邀請到詞曲鬼才鄭進一以及90年代玉女歌手陳明真來到節目中，製作團隊企劃「90年代經典金曲讚」讓兩位大牌以及歌手們帶大家回到當年金曲盛事。

白冰冰提到陳明真當年《背心》紅透半邊天，後來怎麼會去演戲？陳明真笑說多方嘗試讓大家看不一樣的她。提到當年高齡生小孩，陳明真說當時經歷很久都沒有消息，求助醫生幫忙才能完成求子心願，提到兩個兒子已經10歲，打打鬧鬧讓她很傷腦筋，還讓他們去學巴西柔道消耗體力！

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鄭進一合體陳明真開唱《小姐請你給我愛》。（民視提供）

挺過癌症的鄭進一節目上神采奕奕，還能跟白冰冰鬥嘴鼓，毒嘴的他難得稱讚明亮、郭忠祐創作的作品不錯值得嘉獎，難得不罵人的他，自稱改變很多，以前看不慣什麼都罵，現在是「什麼都好」，一開場帶來《迺夜市》以及跟陳明真合唱《小姐請你給我愛》，沒合作過的二個人也帶給觀眾不一樣的曲風。

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