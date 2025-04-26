胡瓜失手「燒琉璃裂成兩半」 苗可麗急吐妙語救場

胡瓜和苗可麗到過去被稱為「打鐵街」的赤峰街。（下面一位提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜Youtube頻道人氣居高不下，4月19日首度舉辦人生第一場粉絲見面會，和粉絲近距離互動以及毫無冷場的精采表演，讓胡瓜充滿感動與感謝。24日播出最新一集，胡瓜到過去被稱為「打鐵街」的赤峰街走走，體驗過去的獨有文化和風情，也到傳統的雜貨店參觀，一進到店內胡瓜看到充滿復古味道的商品，懷舊回憶立馬被掀起。沿途中胡瓜也熱情的和民眾打招呼，非常親民。

而節目邀請了苗可麗一同體驗燒琉璃，胡瓜認真的製作，沒想到琉璃卻斷裂成兩半，苗可麗開玩笑表示：「我們一人一半，多年後再相逢！」隨後胡瓜和苗可麗到寧夏夜市準備飽餐一頓，首先要先破解任務，透過圖示找出指定店家才可享用美食，兩人看到圖示一頭霧水，在精密的嘗試理解之餘，馬上遇到熱心的民眾推薦店家，赫然發現正是解答，激動表示有貴人相助運氣真的太好。

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胡瓜和苗可麗到寧夏夜市享用一連串的美食。（下面一位提供）

兩人持續破解任務途中路過燒麻糬店，胡瓜意外被熱情的店家招待後，表示自己無法抗拒紅豆湯、麻糬，口水直流的他受不了誘惑，不管任務直接坐下來要品嘗，享用之餘也聰明的直接向老闆詢問謎題，老闆馬上秒回答，還加碼地理位置，讓胡瓜得意洋洋的對製作單位嗆聲：「還想考倒我，我胡瓜沒有朋友嗎！」胡瓜和苗可麗享用一連串的必比登美食也讚不絕口，像是喪失語言能力般說不出話，只能不斷發出讚嘆聲來表示美味，表示真的太幸福。

而苗可麗分享成為演員的契機，其實原先是以歌手的身分出道，自己個性樂天又愛講笑話，透過好友的介紹才開始嘗試演戲，曾經也上過胡瓜的節目，透露當時的胡瓜對大家來說是神一般的存在，也是苗可麗非常尊敬的對象。加碼大方分享苗可麗18歲的青澀照片，胡瓜甜嘴表示和現在沒什麼差別，讓苗可麗嬌羞：「難怪瓜哥這麼成功！」

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