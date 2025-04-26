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瓦基棄台積電百萬年薪！斜槓說書超越唐綺陽、吳淡如

放棄高薪林氏璧透露，從醫師轉部落客當年心理壓力大。（《NOW生活攻略》提供）放棄高薪林氏璧透露，從醫師轉部落客當年心理壓力大。（《NOW生活攻略》提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕你敢為夢想裸辭嗎？《NOW生活攻略》主持人林氏璧訪問台灣Podcast排行榜冠軍的「下一本讀什麼」的主持人瓦基，兩個人話夾子一開停不了，因為一位是從台大醫院住院醫師裸辭，另一位則是放棄台積電副理上百萬年薪轉行當Podcast說書人，林氏璧透露，自己小時候的夢想就是找份穩定的工作一路做到退休，沒想到人生大轉彎，林氏璧說：「當時離開台大醫院是裸辭，放棄所有年資與公務員保障，從醫師變成部落客，讓我一度被太太笑稱為神經病。」

轉職念頭經歷了近五年的掙扎與觀察，林氏璧說:「當初只是把遊記當日記寫，意外吸引大量粉絲，甚至接到日本觀光單位邀約，成就感越來越大，但醫師工作需要投入大量心力，那段期間陪伴家人的時間銳減，體重也直線上升。」除了不敢對家人說，最讓他感到虧欠的是要說服栽培他到美國去讀書的老師們，不過林氏璧透露，這份「虧欠感」最終在新冠時得到了救贖，因為那時旅遊業全面停擺，林氏璧回歸孔醫師身分分享防疫知識，「我那時感覺像是用自己的技能當義工，把一生武藝貢獻給台灣社會。」

瓦基（右）透露，放棄台積電數百萬年薪當說書人也一度被家人反對。（《NOW生活攻略》提供）瓦基（右）透露，放棄台積電數百萬年薪當說書人也一度被家人反對。（《NOW生活攻略》提供）

而與林氏璧有著同樣「高薪辭職」經歷的瓦基，則是放棄台積電年薪上百萬的副理職位，轉型經營Podcast《下一本讀什麼》，一度登上台灣Podcast前十大，超越唐綺陽與吳淡如。瓦基說：「當初也是斜槓說書，每個禮拜都想離職，但又不敢真的離，但後來說書的成就感比工作上獲得更大，就這樣持續一年才鼓起勇氣離開台積電。」他提醒「轉職不是盲跳，先從小規模測試開始，把想做的事當成產品去經營，從中累積數據與市場反應，再來決定是否擴大投入。」

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