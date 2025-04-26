黑函、人氣雙重夾殺？李多慧女神地位不保喊冤：不認識全恩菲

李多慧今擔任台隆手創館LaLaport南港店一日店長。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展兩年，人氣依然居高不下，年收入甚至突破千萬新台幣，近日更傳出已在台置產，展現長留台灣的決心。她曾受訪透露，希望在台灣至少待滿20年。不過最近卻意外捲入「全恩菲黑函事件」，今天（26日）她出席活動，首度面對外界關注，神情激動強調絕無此事。

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全恩菲今年2月來台參加WBCQ經典資格賽應援活動引發關注，據悉味全龍首先向她伸出橄欖枝，卻遲遲沒有下文，後來傳出全恩菲來台受阻，是因為有人向中職發出「黑函」，暗指是李多慧身邊工作人員所為。對此，味全龍球團出面闢謠，而全恩菲加入新的經紀公司後，正規劃在台發展，不過新身分與啦啦隊無關。

李多慧今（26）出席活動解釋，她和全恩菲並不認識，過去兩人在韓國的起亞虎球團活動時期並不重疊，自然也沒有任何接觸或互動，否認了所有相關傳聞，直呼：「完全不可能的事情，不會有的！」

李多慧啦啦隊女神排名下滑，放寬心直喊不在意。（記者傅茗渝攝）

隨韓籍啦啦隊大軍來襲，啦啦隊女神排名也跟著洗牌，據粉絲平台FansWorld粉絲窩最新「2025人氣啦啦隊女神票選」，富邦女神李雅英領先群芳，李珠珢則緊追在後，過去高人氣的李多慧則位居三位；李多慧坦言以前會在乎排名，壓力不小，後來索性都不看，也笑言不需要催票，「沒有～大家隨便！」對女神排名放寬心看待。

味全龍昨「香香派對」賽後邀請韋禮安獻唱，李多慧露出羞笑大讚《如果可以》很好聽，以後也想找機會唱，語畢，現場立刻拱她小秀一段，李多慧羞澀開金口馬上博得滿堂彩，她也趕緊對著鏡頭喊話：「如果可以大哥！我想要跟你合照！我們一起唱歌吧！他的聲音很好聽，外型很帥，台灣男生都很帥。」

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