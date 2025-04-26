金鐘戲王倒臥手術檯照流出 同劇演員曝：現場氣氛沉重

黃河在《星空下的黑潮島嶼》倒臥手術檯。（客家電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲王」黃河在客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》飾演天才外科醫生，總以高超醫術協助眾人的他，卻意外倒臥手術檯，情節急轉令人緊張。

睦媄（中）難忘《星空下的黑潮島嶼》的角色「田臨月」相當溫暖。（客家電視台提供）

睦媄分享拍攝當時的情緒：「那場戲真的很複雜。看到恩師躺在手術台上，我只能強忍情緒、專注配合夏騰宏的節奏。直到手術結束，情緒才整個潰堤，即使下戲了，內心還是滿滿的無力與自責，拍完後，黃河給了我一個大大的擁抱，那一刻真的非常感動，也讓我感受到羅有德這個角色的溫暖。」

請繼續往下閱讀...

夏騰宏（左）在《星空下的黑潮島嶼》準備救治黃河內心情緒緊繃，右為吳念軒。（客家電視台提供）

夏騰宏談到：「導演在拍攝這場戲前特別提醒我，要保留那份臨場感，不需要太多技巧，只要真實地感受角色當下的絕望與焦急。」他補充說：「我記得拍完之後，現場所有人都安靜下來，氣氛非常沉重，每個人都真切體會到那種情感的重量。」

黃河在《星空下的黑潮島嶼》與劉承恩有激烈動作戲。（客家電視台提供）

黃河則回憶拍攝當時的激烈場面：「現場真的塵土飛揚，我們在沙地上打滾、拉扯，尤其是黃少祺與劉承恩有段非常激烈的動作戲。原本我是想去拿小提琴保護自己與念軒，但當看到念軒衝上前，我的本能就是不顧一切地保護他，才引發後續的事件。」他也談到拍攝心境的轉變：「一開始讀劇本時，心情很沉重，甚至有些震驚。但真正進入拍攝時，現場的氣氛與大家的情緒完全牽動著我。我沒有時間多想，只知道有人受傷了，第一件事就是救人。直到最後才發現自己也中槍，那一刻，我是真的完全進入角色。」

曹佑寧在《星空下的黑潮島嶼》冒險想要留住珍貴照片。（客家電視台提供）

《星空下的黑潮島嶼》即將迎來完結篇，情感鋪陳也將邁向高潮。黃河感性說：「很開心能飾演羅有德。他讓我明白，眼前的不是傷痕，而是希望。他從保護自己、與人保持距離，到最後願意冒險幫助每一個人，只因他相信：人就是人，彼此應該互相扶持。」

夏騰宏也說：「感謝每一位陪我們走到最後的觀眾。這部戲不只是我的工作，更是一段深刻的生命經歷。每場戲、每個角色，其實都藏著很多掙扎與想說的話。如果你曾被某一幕、某一句台詞打動，那就是我們最大的收穫。」睦媄也感性說道：「謝謝大家陪我們走到最後一集。戲雖結束，但角色的勇氣與溫暖，希望可以繼續陪伴大家很久、很久。」

曹佑寧在《星空下的黑潮島嶼》面臨友人生死關頭感到絕望。（客家電視台提供）

在上週播出的《星空下的黑潮島嶼》第7、8集中，劇情揭露黃河、曹佑寧與吳念軒三人被送往綠島的真相。曹佑寧就說：「情緒真的很複雜。戲中黃河是哥哥的朋友，也是島上唯一跟哥哥關係好的人，結果卻因為我手上的一張照片，導致這一連串事件，內心真的很愧疚。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法