總統府資政力挺《民主，練習中》！盛讚「認識台灣地方政治的開始」

靜宜大學老師黃國超（前排左起）、主角「小花」傅銘偉、導演楊正欣、吳晟資政及監製林正盛與民眾一起觀賞《民主，練習中》。（海鵬提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣首次以民主政治為主題的紀錄電影《民主，練習中》日前剛結束兩個多月的募資，在最後關頭順利達標，獲得500多位民眾支持。今（26）日赴台中舉行特映活動，知名台灣文學家、現任總統府資政吳晟特別應邀，與其妻莊芳華老師現身力挺，並觀賞這部歷時10年拍攝製作、回顧台灣民主進程的紀錄電影。

現場除資政吳晟伉儷，包括監製林正盛、導演楊正欣、主角「小花」傅銘偉及靜宜大學老師黃國超均出席。具有紀錄片拍攝經驗的吳晟資政，對該片製作讚不絕口，直言「感同身受」。

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而電影將於6月底在台上映，宣傳時期遇到風起雲湧的「大罷免」第二階段連署，恰好呼應片中主角們面對地方家族與政治勢力的深水江湖。導演楊正欣認為現今台灣社會「需要更多公民意識的培養」，期待以該片激盪更多討論，促使地方政治走向正常化。

吳晟資政伉儷（左起）、導演楊正欣、監製林正盛及主角「小花」傅銘偉出席觀賞《民主，練習中》。（海鵬提供）

《民主，練習中》描述三位太陽花世代年輕人如何從社運現場走進地方政治，試圖挑戰根深蒂固的地方勢力，也在一次次歷經挫折後，重新在理想與現實間找到新的平衡。導演楊正欣進行田調時，在從政年輕世代中深切發現「政治不但不骯髒，很多時候還很可愛」，讓她更加下定決心，好好講述台灣民主故事。

值得一提的是，吳晟資政看完該片感動萬分，直言主角阿賢的故事就是台灣「地方政治的體現」，不論身處哪個角落，都能感受到相同的政治困境與現況。他力推《民主，練習中》是大家「認識地方政治的開始」，期許觀眾看完電影能一起討論並學習民主。《民主，練習中》將於6月27日在台上映。

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