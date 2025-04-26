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娛樂 最新消息

國際音樂大咖來台演出！The Prelude No.3音樂節6月登場

〔記者許世穎／台北報導〕廣受樂迷關注的音樂節「The Prelude」即將回歸，第三屆「The Prelude No.3」邀請五組風格迥異的音樂人登場，包括首次來台的美國R&B歌手Pink Sweat$、南倫敦鼓手奇才Yussef Dayes、台灣爵士女聲Whyte（?te壞特）、跨界DJ QuestionMark，以及台北派對團體「爵犬 Joe Trane」，攜手帶來一場融合靈魂、節奏與情感的音樂旅程。

來自英國南倫敦的Yussef Dayes，以出神入化的鼓技和靈魂樂底蘊聞名全球。（Wonderful Entertainment Asia提供）來自英國南倫敦的Yussef Dayes，以出神入化的鼓技和靈魂樂底蘊聞名全球。（Wonderful Entertainment Asia提供）

Yussef Dayes來自英國南倫敦，以出神入化的鼓技和靈魂樂底蘊聞名全球，首張專輯《Black Classical Music》不僅入榜各大音樂榜單，還奪下Ivor Novello最佳專輯獎。他將以The Yussef Dayes Experience現場演出，展現強烈節奏與感性演奏的完美結合。

Pink Sweat$獨有的夢幻聲線，為R&B賦予柔和的「粉紅」色調。（Wonderful Entertainment Asia提供）Pink Sweat$獨有的夢幻聲線，為R&B賦予柔和的「粉紅」色調。（Wonderful Entertainment Asia提供）

Pink Sweat$則以溫柔療癒的代表作《Honesty》、《At My Worst》紅遍國際，其獨有的夢幻聲線為R&B賦予柔和的粉紅色調，預計為初夏台北帶來一場溫暖感性的演出。

陣容中還包括融合爵士、R&B與靈魂樂風格的本地創作女聲Whyte（?te壞特），備受金曲肯定；台北爵士派對單位「爵犬 Joe Trane」，以full band結合即興、饒舌與派對文化重新定義現場演出；DJ QuestionMark則擅長將Drum n Bass、Funk、Jazz等風格混搭，創造跨界又富律動感的表演。

「The Prelude No.3」將於6月8日在台北流行音樂中心Legacy TERA舉行。本屆「The Prelude」致力於推動音樂風格與地域的跨界對話，歷年曾邀請 FKJ、Phum Viphurit、WIM 等國際音樂人，將延續這份精神，邀請聽眾在音樂中釋放自我、感受節奏。門票將於5月 1日13:00起透過Ticket Plus遠大售票系統開賣。

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