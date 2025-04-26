晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

G卡姐夫涉詐「妻子遭疑事先怎會不知情」？她親發10點聲明

葉姵妤／核稿編輯

G卡姐夫（右）因涉詐遭檢方聲押，他的妻子也在事後發文，解釋先前並不知道老公職業內幕。（翻攝自IG）G卡姐夫（右）因涉詐遭檢方聲押，他的妻子也在事後發文，解釋先前並不知道老公職業內幕。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕經常在百萬YTR蔡阿嘎頻道中出現的網紅「G卡姐夫」因涉嫌暗助詐騙集團，於21日遭檢方聲押獲准。對此，G卡姐夫的老婆「嘉義水小姐」也親發聲道歉，後續她也遭到外界質疑怎會不知情老公的職業，對此她於今（26）日二度發表聲明。

相關新聞：G卡姐夫涉詐經手1.2億遭押！「蔡阿嘎發聲」親解兩人關係

G卡姐夫的老婆在先生遭檢方聲押後，遭外界質疑怎會不知情老公涉嫌詐騙以及家庭經濟來源，她本人稍早（26日）發長文回應，並懇求外界不要波及小孩。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

【G卡姐夫老婆聲明全文】

大家的留言我一則一則的爬完了，雖然沒有一定的必要出來解釋，因為多說可能多錯，會讓想攻擊我的人有更多的題材，但我還是想給一直以來信任我的人做個交代。

1、怎麼可能不知道先生的收入？ 我的婚姻觀是，夫妻間的感情應是建立在彼此尊重以及信任上。如果他願意分享我樂意傾聽、但我從不過問他其他的投資及收入。因為他的薪資存摺由我保管，家用由我的薪水及他的薪水共同支出。但其他收入由他自行保管，甚至到現在我仍然不知道他有幾家銀行戶頭及多少錢。

2、他只是銀行行員，怎麼可以有這麼高的花費？雖然只是行員，但他年薪近百萬，因為放款會有業績獎金。加上他之前有在投資、買賣股票、房地產、重機等，會有額外收入，我只保管他的薪資，其他的我不過問，因為我的認知是，他的薪資已全部交付家庭，他自己有能耐在投資理財上有額外收入，那就是他自己的私房錢。

3、一般家庭怎麼買的起G car ？ 我們一直以來都是雙薪家庭（除了我生小兒子後育嬰留停快一年），我育嬰留停前在地區醫院任職護理長，育嬰留停後我除了上班外還經營代購社團有兩份收入。加上我們雙方父母都沒跟我們拿孝親費，所以要買車不是太困難。那台G是二手老車，2021年就買的，價格沒記錯落在2百萬上下（如果他沒騙我的話，因為我完全不懂車也沒研究，我真的沒概念）。車子有貸款，我本人在繳。

4、我先生身上穿戴名牌我怎麼可能不知道價格？ 長期追蹤我的網友都知道我們夫妻價值觀有很大的差異，我老公喜歡買有品牌、價格高、有質感的東西因為他覺得一分錢一分貨，有品牌有保障、也比較精緻耐用。而我喜歡CP值高的東西，便宜好用，壞了或是想換都可以再買不心疼。百貨公司我一年去不到幾次，有去的話最常逛的是美食街，我沒什麼物慾，也不買精品、對精品沒研究所以真的不知道行情。我的精品包約2-3個大多是先生贈與，但都是5年前甚至更早送的，這翻一下貼文應不難發現。一開始的銀飾他說在蝦皮買的3000元，對於不知道品牌的我來說就是一條羽毛造型項鍊，就如同如果不知道克羅心，它充其量就是一條普通的十字架項鍊，你跟我說夜市可以買到我也會相信。

5、我真的不知情嗎？這個問題真的用點腦，請問我如果知情，我會讓他鋌而走險，把我自己逼到現在這步田地嗎？我們原本雙薪的薪資就過著還算是有品質的生活，我何必讓他去冒這個險讓自己承擔現在的狀況？我現在面臨的是什麼狀況你真的了解嗎？ 我有父母、有公婆、有小孩要照顧，還有輿論壓力要面對，除了我媽還有在上班外，其他人沒有任何經濟來源，所以等於我要一肩扛起家中經濟，現在工作沒了、團購不能做了、代購也飛不了了、業配也沒辦法接了，我沒有任何經濟來源了！但我接下來要面對的是生活費、律師費、賠償金等。試問，如果是你，你會在知情的狀況下讓另一半去做這些事嗎？本來可以兩個人一起分擔的事情，全都變成我一個人概括承受了。

6、我出國花我自己賺的錢怎麼了嗎？我說他讓我去，是他「照顧小孩」讓我隻身出國。他如果不願意自己照顧小孩，我沒辦法出國。甚至他原本要出國的費用都是我出的！我至少同時做三份工作賺錢，累的跟狗一樣，我不能花錢去休息一下嗎？！我有正職工作、也接團購、還做代購，因為我先生一年多沒工作了，他沒收入由我一肩扛起家中生計。

7、你說我要切割？講話前先動動腦。如果真要切割，我他媽撇清一切，訴請離婚帶走小孩重新生活就好，我自己就有能力賺錢養小孩，我何必留下面對承擔？一走了之我不用面對照顧他的年邁父母、不用面對接下來的官司、異樣眼光、律師費、高額賠償金。我可以全部丟下，但抱歉我做不到！身為一個老公，孩子的爸爸，他一直扮演著負責任的角色。但他做錯事是事實，我除了陪他面對以外，為他做錯的事一起贖罪，我沒有其他的想法。但至於他為什麼會犯這種錯誤，因為我在不知情的情況下突然聯絡不上他，一直到現在我還沒辦法跟他見面，不然我比任何人都想知道他為什麼要這麼做！！為什麼要親手毀滅我們的人生？

8、不討拍、不逃避、不推卸，我站出來面對！雖然我不是什麼咖，但是我也需要對那些信任我們的網友負責。你們要怎麼批評指教我都虛心接受，這也是我聲明稿沒有關留言的原因！我願意接受所有外界的評論，因為我的先生就是做錯了！即便我對於配偶行為毫不知情，卻也責無旁貸。身為夫妻，我沒有善盡妻子職責去約束他的行為，引領他走正確的路，我非常失職。

9、很多人留言叫我不要再開團了，請問憑什麼？我目前確實沒有打算再開團，因為現在的狀況我也擔心影響廠商。自己主動告知無法繼續合作。但我從2021年根本完全沒人知道我是誰的時候就在經營團購、代購，只是因為漸漸的追蹤人數越來越多，開始有廠商來找合作，才開始慢慢轉型成限動團購。並不是全部都靠你們口中所謂的「粉絲」賺錢，我原本就有我自己的客源。 我一直以來不稱為粉絲，稱網友，因為我不覺得自己是什麼網紅，除了自己的小圈子外，到底誰認識我們啦！我們什麼咖都不是！要不是新聞為了炒作及流量，把我們全部人綁在一起，到底誰會知道我們？我對深受此事影響的人感到愧疚及抱歉。團購只是一個賺錢的方式，我也可以回臨床，但至於我要用什麼方式賺錢，取決於我自己，關你屁事？你不喜歡我，歡迎退追抵制不要購買，如果我回臨床，在醫院遇到我是主護你也可以請求換床，但我做什麼由不得你決定，但你可以選擇自己的權益。

10、我唯一只有一個請求，請不要傷害我的孩子。不論是言語還是人身安全。我可以選擇老公，但孩子卻不能選擇父母！他們是無辜的。我老公羈押當中你們沒有宣洩出口，我來代替他承受，但請不要讓我的孩子受到傷害，拜託了。我不會關閉任何社群逃避，我即便現在只有自己一人，我也會站出來面對。我的世界因為我的先生已經崩塌，鍵盤俠的言論就像是繼續拿著石頭丟沒有任何防備的我，但沒關係！我目前還承受的住。但每一個朋友、網友真心溫暖的關懷都在為我築起一道道的高牆。幫我擋住這些惡意的批評及攻擊。謝謝你們的關心跟鼓勵，這些都是我接下來面對艱難人生的動力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中