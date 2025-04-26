G卡姐夫涉詐「妻子遭疑事先怎會不知情」？她親發10點聲明

葉姵妤／核稿編輯

G卡姐夫（右）因涉詐遭檢方聲押，他的妻子也在事後發文，解釋先前並不知道老公職業內幕。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕經常在百萬YTR蔡阿嘎頻道中出現的網紅「G卡姐夫」因涉嫌暗助詐騙集團，於21日遭檢方聲押獲准。對此，G卡姐夫的老婆「嘉義水小姐」也親發聲道歉，後續她也遭到外界質疑怎會不知情老公的職業，對此她於今（26）日二度發表聲明。

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G卡姐夫的老婆在先生遭檢方聲押後，遭外界質疑怎會不知情老公涉嫌詐騙以及家庭經濟來源，她本人稍早（26日）發長文回應，並懇求外界不要波及小孩。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

【G卡姐夫老婆聲明全文】

大家的留言我一則一則的爬完了，雖然沒有一定的必要出來解釋，因為多說可能多錯，會讓想攻擊我的人有更多的題材，但我還是想給一直以來信任我的人做個交代。

1、怎麼可能不知道先生的收入？ 我的婚姻觀是，夫妻間的感情應是建立在彼此尊重以及信任上。如果他願意分享我樂意傾聽、但我從不過問他其他的投資及收入。因為他的薪資存摺由我保管，家用由我的薪水及他的薪水共同支出。但其他收入由他自行保管，甚至到現在我仍然不知道他有幾家銀行戶頭及多少錢。

2、他只是銀行行員，怎麼可以有這麼高的花費？雖然只是行員，但他年薪近百萬，因為放款會有業績獎金。加上他之前有在投資、買賣股票、房地產、重機等，會有額外收入，我只保管他的薪資，其他的我不過問，因為我的認知是，他的薪資已全部交付家庭，他自己有能耐在投資理財上有額外收入，那就是他自己的私房錢。

3、一般家庭怎麼買的起G car ？ 我們一直以來都是雙薪家庭（除了我生小兒子後育嬰留停快一年），我育嬰留停前在地區醫院任職護理長，育嬰留停後我除了上班外還經營代購社團有兩份收入。加上我們雙方父母都沒跟我們拿孝親費，所以要買車不是太困難。那台G是二手老車，2021年就買的，價格沒記錯落在2百萬上下（如果他沒騙我的話，因為我完全不懂車也沒研究，我真的沒概念）。車子有貸款，我本人在繳。

4、我先生身上穿戴名牌我怎麼可能不知道價格？ 長期追蹤我的網友都知道我們夫妻價值觀有很大的差異，我老公喜歡買有品牌、價格高、有質感的東西因為他覺得一分錢一分貨，有品牌有保障、也比較精緻耐用。而我喜歡CP值高的東西，便宜好用，壞了或是想換都可以再買不心疼。百貨公司我一年去不到幾次，有去的話最常逛的是美食街，我沒什麼物慾，也不買精品、對精品沒研究所以真的不知道行情。我的精品包約2-3個大多是先生贈與，但都是5年前甚至更早送的，這翻一下貼文應不難發現。一開始的銀飾他說在蝦皮買的3000元，對於不知道品牌的我來說就是一條羽毛造型項鍊，就如同如果不知道克羅心，它充其量就是一條普通的十字架項鍊，你跟我說夜市可以買到我也會相信。

5、我真的不知情嗎？這個問題真的用點腦，請問我如果知情，我會讓他鋌而走險，把我自己逼到現在這步田地嗎？我們原本雙薪的薪資就過著還算是有品質的生活，我何必讓他去冒這個險讓自己承擔現在的狀況？我現在面臨的是什麼狀況你真的了解嗎？ 我有父母、有公婆、有小孩要照顧，還有輿論壓力要面對，除了我媽還有在上班外，其他人沒有任何經濟來源，所以等於我要一肩扛起家中經濟，現在工作沒了、團購不能做了、代購也飛不了了、業配也沒辦法接了，我沒有任何經濟來源了！但我接下來要面對的是生活費、律師費、賠償金等。試問，如果是你，你會在知情的狀況下讓另一半去做這些事嗎？本來可以兩個人一起分擔的事情，全都變成我一個人概括承受了。

6、我出國花我自己賺的錢怎麼了嗎？我說他讓我去，是他「照顧小孩」讓我隻身出國。他如果不願意自己照顧小孩，我沒辦法出國。甚至他原本要出國的費用都是我出的！我至少同時做三份工作賺錢，累的跟狗一樣，我不能花錢去休息一下嗎？！我有正職工作、也接團購、還做代購，因為我先生一年多沒工作了，他沒收入由我一肩扛起家中生計。

7、你說我要切割？講話前先動動腦。如果真要切割，我他媽撇清一切，訴請離婚帶走小孩重新生活就好，我自己就有能力賺錢養小孩，我何必留下面對承擔？一走了之我不用面對照顧他的年邁父母、不用面對接下來的官司、異樣眼光、律師費、高額賠償金。我可以全部丟下，但抱歉我做不到！身為一個老公，孩子的爸爸，他一直扮演著負責任的角色。但他做錯事是事實，我除了陪他面對以外，為他做錯的事一起贖罪，我沒有其他的想法。但至於他為什麼會犯這種錯誤，因為我在不知情的情況下突然聯絡不上他，一直到現在我還沒辦法跟他見面，不然我比任何人都想知道他為什麼要這麼做！！為什麼要親手毀滅我們的人生？

8、不討拍、不逃避、不推卸，我站出來面對！雖然我不是什麼咖，但是我也需要對那些信任我們的網友負責。你們要怎麼批評指教我都虛心接受，這也是我聲明稿沒有關留言的原因！我願意接受所有外界的評論，因為我的先生就是做錯了！即便我對於配偶行為毫不知情，卻也責無旁貸。身為夫妻，我沒有善盡妻子職責去約束他的行為，引領他走正確的路，我非常失職。

9、很多人留言叫我不要再開團了，請問憑什麼？我目前確實沒有打算再開團，因為現在的狀況我也擔心影響廠商。自己主動告知無法繼續合作。但我從2021年根本完全沒人知道我是誰的時候就在經營團購、代購，只是因為漸漸的追蹤人數越來越多，開始有廠商來找合作，才開始慢慢轉型成限動團購。並不是全部都靠你們口中所謂的「粉絲」賺錢，我原本就有我自己的客源。 我一直以來不稱為粉絲，稱網友，因為我不覺得自己是什麼網紅，除了自己的小圈子外，到底誰認識我們啦！我們什麼咖都不是！要不是新聞為了炒作及流量，把我們全部人綁在一起，到底誰會知道我們？我對深受此事影響的人感到愧疚及抱歉。團購只是一個賺錢的方式，我也可以回臨床，但至於我要用什麼方式賺錢，取決於我自己，關你屁事？你不喜歡我，歡迎退追抵制不要購買，如果我回臨床，在醫院遇到我是主護你也可以請求換床，但我做什麼由不得你決定，但你可以選擇自己的權益。

10、我唯一只有一個請求，請不要傷害我的孩子。不論是言語還是人身安全。我可以選擇老公，但孩子卻不能選擇父母！他們是無辜的。我老公羈押當中你們沒有宣洩出口，我來代替他承受，但請不要讓我的孩子受到傷害，拜託了。我不會關閉任何社群逃避，我即便現在只有自己一人，我也會站出來面對。我的世界因為我的先生已經崩塌，鍵盤俠的言論就像是繼續拿著石頭丟沒有任何防備的我，但沒關係！我目前還承受的住。但每一個朋友、網友真心溫暖的關懷都在為我築起一道道的高牆。幫我擋住這些惡意的批評及攻擊。謝謝你們的關心跟鼓勵，這些都是我接下來面對艱難人生的動力。

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