金鐘女配「用藥過度」精神分裂 母女車內大和解狂爆淚

〔記者李紹綾／台北報導〕范瑞君在公視學生劇展《雲靄之詩》與新秀陳又瑄飾演一對充滿拉扯與矛盾的母女，一場貨車上兩人和解的精湛演出，令觀者動容。

范瑞君（左）、陳又瑄在《雲靄之詩》貨車上母女和解情感戲令人動容。（公視提供）

范瑞君劇中詮釋一位因丈夫過世後與女兒相依為命的中年女性「美雲」，劇中有時溫暖地與孩子相處，又在精神狀態不穩時陷入幻覺、喃喃自語，深受思覺失調症（精神分裂症）所苦，范瑞君分享，「這角色她有用藥過度的強迫症，所以我選擇了讓她呈現出語言跟思緒較遲鈍有障礙的表演狀態。」

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范瑞君（後）在《雲靄之詩》為女兒「子嫣」（幼時為陳亭之飾演）洗澡戲，展露對女兒疼惜愛意。（公視提供）

范瑞君（前）在《雲靄之詩》罹患思覺失調症，需要女兒陳又瑄照顧。（公視提供）

飾演范瑞君女兒的陳又瑄，過去也曾入圍金鐘，她在片中從事喪禮「孝女白琴」的女性「子嫣」，她為此接受殯葬業人士指導唱唸與動作，笑說：「耳機裡都是老師的哭調。」練習時，她每天要在家邊練跪爬、邊哭邊說，「頭幾次都嚇到同住家人。」擔心會招來鄰居異樣眼光。實際拍攝時，陳又瑄披麻帶孝拿著麥克風與炷香上陣，但殯儀館周遭辦正式喪事，讓她緊張到拍完一次就去灌一瓶礦泉水，一度飲水過量，她說：「那場拍完時暈眩了好一陣。」

陳又瑄（右）在《雲靄之詩》為母親范瑞君擦頭髮，拍完這場戲令她大淚崩。（公視提供）

范瑞君、陳又瑄片中母女情感深刻，兩人最後在車內和解的戲碼，導演黃瀞瑩將團隊拉到雙園大橋上拍攝，她只跟兩位演員設定情境是「媽媽沒有怪你」，便放手讓演員發揮。只見貨車內斜倚的陽光，范瑞君流露笑顏與疼惜眼神，加上陳又瑄邊開車邊落淚，真實環境拍攝與演員自然呈現，成為一大亮點。

回憶這場戲，范瑞君說：「在狹小的車內空間，隨著窗外景色飛逝，媽媽的狀態介於現實、回憶與幻覺之間。」陳又瑄提到，拍攝前發現自己的右手袖扣沒扣，豈料貼心的范瑞君伸手幫扣完，她形容：「我一感受到她的溫度透過柔軟掌心傳來，無法克制瞬間爆哭。」范瑞君只好邊安慰邊提醒：「將情緒留在鏡頭中。」陳又瑄仍哭著回：「嗚，我忍不住啦！」她大讚前輩「各種小細節，都受到了瑞君姐的理解、體諒和默默的幫忙。」

陳又瑄（前白衣者）在《雲靄之詩》職業為孝女白琴。（公視提供）

陳又瑄有場范瑞君沐浴後擦頭髮的戲，導演黃瀞瑩原先要求演員控制情緒，但深刻的情感衝擊與高張力情境下，也讓陳又瑄拍完這場戲立刻在現場角落大哭宣洩。

編導黃瀞瑩老家在高雄西南沿海的鳳鼻頭、大林蒲，聚落四周被工業區包圍，她形容「在煙囪下長大是個奇怪的體驗，讓人既嫌惡又愛戀」，大學時自發紀錄拍攝家鄉後，她考上台藝大電影所、投身影像創作，《雲靄之詩》即為其畢業製作，該所教師郭昱沂擔綱製作人。

陳又瑄在《雲靄之詩》飾演住在工業區旁的女主角「子嫣」。（公視提供）

黃瀞瑩認為，在這邊陲地區，有能力的青壯年多數選擇離開，留下老人、缺乏行為能力者，精神疾患在其家鄉也非少見；開拍前她還帶著演員陳又瑄返鄉，「工業區初體驗」的所見所聞都令陳又瑄難忘，她提到：「空氣中化學氣味、每天洗臉卸下一層黑色髒污、夜裡燈火通明、吐出白煙偶爾迸發火光的高聳煙囪、呼嘯的連結車、悶熱的海風。」而《雲靄之詩》便在寫實基礎上，揉合了自然與工業地景等衝突元素，體現人物心境。

楊鈞訸主演公視學生劇展《聖誕快樂》，以傳統劇團與宮廟為背景，探究孩子心聲。（公視提供）

呈現個人與家庭、自我與土地之間複雜難解關係的《雲靄之詩》4月27日晚間10點於公視播出，10點半則播出以傳統劇團與宮廟為背景，探究孩子心聲的公視學生劇展《聖誕快樂》。

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