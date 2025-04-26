陳妍希恢單2個月爆新戀情？約會「平頭帥哥」竟撞臉陳曉

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳妍希今年2月與陳曉宣布離婚，恢單後一舉一動都受矚目，近日中國狗仔捕捉到她與一名平頭男子聚餐，還稱這名男子眉眼酷似陳曉，消息曝光後引發熱議，不少人認為該男確實與陳曉長得有幾分相像，也有人挖出該男身分，提到他前陣子似乎有和陳妍希一起去看展，同時點出陳妍希目前是單身狀態，有充分的交友自由，認為不需要大驚小怪。對此，陳妍希尚未有回應。

陳妍希和平頭帥哥互動曝光。（翻攝自微博）

中國知名狗仔「吃瓜少女張小寒」日前捕獲陳妍希與一名平頭帥哥一同現身，該男子與陳曉長得十分相像，畫面中可見聚餐結束後，平頭帥哥率先離開飯店上車，陳妍希隨後戴著墨鏡、滿臉笑容走出飯店，看起來心情頗為不錯，接著陳妍希來到帥哥車旁和對方寒暄，兩人簡單告別後，各自乘車離開。

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平頭男（左）之前曾和陳妍希（右二）一起看展。（翻攝自小紅書）

陳妍希和一名長相酷似陳曉的男子吃飯。（翻攝自微博）

陳妍希（右）、陳曉離婚。（翻攝自微博）

網友看了該男長相，忍不住驚呼跟陳曉長相相似度之高，認為「陳妍希口味沒有變，還是喜歡陳曉類型的」、「看來是真喜歡這個類型」。

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