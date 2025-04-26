晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳妍希恢單2個月爆新戀情？約會「平頭帥哥」竟撞臉陳曉

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳妍希今年2月與陳曉宣布離婚，恢單後一舉一動都受矚目，近日中國狗仔捕捉到她與一名平頭男子聚餐，還稱這名男子眉眼酷似陳曉，消息曝光後引發熱議，不少人認為該男確實與陳曉長得有幾分相像，也有人挖出該男身分，提到他前陣子似乎有和陳妍希一起去看展，同時點出陳妍希目前是單身狀態，有充分的交友自由，認為不需要大驚小怪。對此，陳妍希尚未有回應。

陳妍希和平頭帥哥互動曝光。（翻攝自微博）陳妍希和平頭帥哥互動曝光。（翻攝自微博）

中國知名狗仔「吃瓜少女張小寒」日前捕獲陳妍希與一名平頭帥哥一同現身，該男子與陳曉長得十分相像，畫面中可見聚餐結束後，平頭帥哥率先離開飯店上車，陳妍希隨後戴著墨鏡、滿臉笑容走出飯店，看起來心情頗為不錯，接著陳妍希來到帥哥車旁和對方寒暄，兩人簡單告別後，各自乘車離開。

平頭男（左）之前曾和陳妍希（右二）一起看展。（翻攝自小紅書）平頭男（左）之前曾和陳妍希（右二）一起看展。（翻攝自小紅書）

陳妍希和一名長相酷似陳曉的男子吃飯。（翻攝自微博）陳妍希和一名長相酷似陳曉的男子吃飯。（翻攝自微博）

陳妍希（右）、陳曉離婚。（翻攝自微博）陳妍希（右）、陳曉離婚。（翻攝自微博）

網友看了該男長相，忍不住驚呼跟陳曉長相相似度之高，認為「陳妍希口味沒有變，還是喜歡陳曉類型的」、「看來是真喜歡這個類型」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中