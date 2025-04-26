夏宇禾街頭貼臉李聖傑！首露面道歉：給自己懲罰

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏宇禾前年和Gino六年情斷，她日前被拍到和大21歲的歌手李聖傑互動熱絡，在餐廳門口耳鬢廝磨，她緊抱男方不放，似乎戀情有譜，但夏宇禾和李聖傑雙雙否認。夏宇禾醉貼李聖傑風波後，首度現身受訪，對於酒後失態頗為懊惱，表示：「到今天都沒碰一滴酒，給自己一點懲罰。」也和李聖傑斷聯。

夏宇禾單身中。（記者蕭方綺攝）

夏宇禾與李聖傑當晚是第一次見面，她坦言平常酒量不錯，但聚會當天確實喝多了，後來相當懊悔，連到好友賴慧如的婚禮都滴酒不碰，連after party也一樣，讓身旁友人不敢置信問：「妳今天居然沒喝酒！」她回：「先不要好了。」因該事件對喝酒有陰影。

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夏宇禾對於酒後失態頗為懊惱。（記者蕭方綺攝）

此外，160公分、40公斤的她有C罩杯好身材，單身2年追求者不斷，但她不喜歡搞曖昧，不喜歡就是不喜歡。對於另一半的條件是「能力不要比我差」，喜歡貼心、共情能力強、會給情緒價值的男生，她以往嚮往婚姻，如今已經看開，表示：「若一輩子不結婚也ok。」

至於和前男友Gino，她說兩人分手仍是好朋友，平常是羽毛球球友，被寫「四天會兩男」報導後依舊有在球場碰面，一點都不尷尬。

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