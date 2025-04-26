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娛樂 最新消息

（東京專訪）台灣是星際大戰重要推手！強法洛樂當開路先鋒

強法洛 x 戴夫費羅尼專訪影音：

〔記者許世穎／東京專訪〕導演強法洛再度攜手盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼，推出星戰宇宙睽違7年的電影《曼達洛人與古古》。他日前在東京出席星戰慶典時受訪談及創作心境，直言「平衡『創新』與『傳承』是最大關鍵」。費羅尼則透露，製作《複製人之戰》期間曾長住台灣，對台灣動畫實力高度讚賞，更直言是《星際大戰》背後不可忽視的重要推手。

導演強法洛（右）明年將推出電影《曼達洛人與古古》，日前在東京星戰慶典和男主角佩德羅帕斯卡都相當興奮。（盧卡斯影業提供）導演強法洛（右）明年將推出電影《曼達洛人與古古》，日前在東京星戰慶典和男主角佩德羅帕斯卡都相當興奮。（盧卡斯影業提供）

強法洛2008年執導《鋼鐵人》，並飾演鋼鐵人左右手「快樂」，不僅成功為漫威電影宇宙揭開序幕，更奠定其盛世根基。他隨後與費羅尼合作打造《曼達洛人》、《亞蘇卡》等人氣影集，持續為星戰宇宙注入新血，堪稱當今好萊塢最具開創性與整合力的電影人之一。

提到成為「開路先鋒」，強法洛表示：「能探索新領域很有趣，但無論是漫威還是《曼達洛人》，我都借鑑了既有內容，讓我能在『創新』與『延續』之間取得平衡」。他以《鋼鐵人》為例，儘管角色來自漫畫，影像語言仍有許多開拓空間，而《曼達洛人》雖然設定在熟悉的星戰宇宙中，角色與敘事卻全然嶄新，讓他得以重新詮釋。

導演強法洛對於擔任開路先鋒探索新領域直呼有趣，希望在創新與延續間取得平衡。（盧卡斯影業提供）導演強法洛對於擔任開路先鋒探索新領域直呼有趣，希望在創新與延續間取得平衡。（盧卡斯影業提供）

身為星戰迷的強法洛也形容，與費羅尼一同拍攝時宛如回到童年，兩人很常像小男孩般興奮，「當你走進片場，就像走進等比例放大的遊樂場！」他更表示，無論是突發靈感或現場即興點子，團隊總是樂於嘗試實踐，「你真的會覺得自己在『玩』，這是一個非常自由、開放的創作過程。」

盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼曾在製作動畫影集《複製人之戰》時在台灣待過一段時間，大讚台灣動畫公司技術。（盧卡斯影業提供）盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼曾在製作動畫影集《複製人之戰》時在台灣待過一段時間，大讚台灣動畫公司技術。（盧卡斯影業提供）

除了拍攝期間，強法洛也特別提到後期剪接的樂趣：「那時人比較少，大家一起看片段、感受故事節奏與情緒，那些往往不是一眼就能看出的東西。」他認為電影比影集更有餘裕探索細膩層次，這也是他特別喜愛電影的原因，言談間更流露出對影像創作與世界觀建構的深厚熱愛。

而對於將《曼達洛人與古古》搬上大銀幕，費羅尼也透露對台灣觀眾格外有情感。他在製作動畫影集《複製人之戰》期間曾長時間待在台灣，與負責動畫製作的西基電腦動畫建立深厚情誼，「沒有他們，就不會有《複製人之戰》，他們對我而言有特別的地位，不僅是我動畫職涯的啟蒙，也是《星際大戰》背後不可忽視的重要推手。」

導演強法洛（左）和盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼攜手推出不少大獲好評的作品。（盧卡斯影業提供）導演強法洛（左）和盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼攜手推出不少大獲好評的作品。（盧卡斯影業提供）

《曼達洛人與古古》日前於星戰慶典搶先曝光首支片段，現場驚嘆聲連連，強法洛也深受感動：「畢竟電影還有一年才上映，所以我們提前完成部分視覺效果，看到來自各領域的藝術家齊心協力，真的很讓人動容。」他說，每個細節都是眾人心血，「每一位參與者都是真心熱愛《星際大戰》，我相信觀眾也會感受到這份愛與誠意。」《曼達洛人與古古》預計2026年5月22日全球上映。

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