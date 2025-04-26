媽媽一句「謝謝女兒」！夏宇禾31歲拚2房1賓士 月燒15萬也值得

〔記者蕭方綺／台北報導〕31歲夏宇禾以民視《風水世家》打開知名度，接連演過多出本土劇，而後跳槽三立《一家團圓》，近日和李聖傑傳烏龍緋聞，她受訪時坦言和Gino分手後已經單身2年，和李聖傑是第一次見面的朋友，但酒後失態，2人也就沒有聯繫，「從那天新聞報出之後就不敢喝酒，要懺悔，當作給自己一些處罰。」她是單親家庭長大，媽媽一手拉拔4個女兒，因此她緋聞爆出前第一個擔心的就是媽媽的反應。

夏宇禾骨感纖細。（記者蕭方綺攝）

夏宇禾幽幽表示：「因為媽媽很保守，我擔心她會生氣，像是我以前拍過《GQ》雜誌比基尼照，媽媽就嚇死，我不斷解釋這是工作，她才逐漸放寬心。」後來她媽媽隔2天才輾轉從親友那邊看到新聞，雖關心女兒桃花，但認為「交朋友可以，要先顧好自己的形象」。

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而她對媽媽的愛也展現在金錢上，她19歲開始拍戲，25歲就全款買了約170萬的賓士車，2021年買了新竹40幾坪、四房兩車位給媽媽住，同年也買林口A7的兩房預售屋，方便在民視拍戲，現在在內湖租屋，一個月房貸加上租屋就要15萬，相當嚇人。

夏宇禾已經單身2年，不乏追求者。（記者蕭方綺攝）

她並不是在炫富，而是頗會理財，她媽媽是保險經紀人，親戚則是房地產代銷，她看著表姊們當代銷時，投資房地產都是百萬元起跳在賺，就想著：「若沒有買房產，錢不是放在銀行就是花掉，不想要浪費，而且也不曉得演藝圈可以做多久。」因此跟著親戚一起投資，加上投資虛擬貨幣賺一倍，還有投資股票，也算是個小富婆。

夏宇禾的媽媽（前排右）一手拉拔4個女兒長大。（翻攝自臉書）

她提到以前一家5個女生全擠在小小的房間一起睡，因此她有能力後，決心要替媽媽買漂亮房子。她笑說媽媽現在三不五時會傳簡訊給她，表達感激之情，內容會寫著：「謝謝女兒給我住這麼棒的房子，等妳回來煮好吃的給妳吃喔，我每天都很開心看著這些風景。」

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