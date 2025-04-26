晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

媽媽一句「謝謝女兒」！夏宇禾31歲拚2房1賓士 月燒15萬也值得

〔記者蕭方綺／台北報導〕31歲夏宇禾以民視《風水世家》打開知名度，接連演過多出本土劇，而後跳槽三立《一家團圓》，近日和李聖傑傳烏龍緋聞，她受訪時坦言和Gino分手後已經單身2年，和李聖傑是第一次見面的朋友，但酒後失態，2人也就沒有聯繫，「從那天新聞報出之後就不敢喝酒，要懺悔，當作給自己一些處罰。」她是單親家庭長大，媽媽一手拉拔4個女兒，因此她緋聞爆出前第一個擔心的就是媽媽的反應。

夏宇禾骨感纖細。（記者蕭方綺攝）夏宇禾骨感纖細。（記者蕭方綺攝）

夏宇禾幽幽表示：「因為媽媽很保守，我擔心她會生氣，像是我以前拍過《GQ》雜誌比基尼照，媽媽就嚇死，我不斷解釋這是工作，她才逐漸放寬心。」後來她媽媽隔2天才輾轉從親友那邊看到新聞，雖關心女兒桃花，但認為「交朋友可以，要先顧好自己的形象」。

而她對媽媽的愛也展現在金錢上，她19歲開始拍戲，25歲就全款買了約170萬的賓士車，2021年買了新竹40幾坪、四房兩車位給媽媽住，同年也買林口A7的兩房預售屋，方便在民視拍戲，現在在內湖租屋，一個月房貸加上租屋就要15萬，相當嚇人。

夏宇禾已經單身2年，不乏追求者。（記者蕭方綺攝）夏宇禾已經單身2年，不乏追求者。（記者蕭方綺攝）

她並不是在炫富，而是頗會理財，她媽媽是保險經紀人，親戚則是房地產代銷，她看著表姊們當代銷時，投資房地產都是百萬元起跳在賺，就想著：「若沒有買房產，錢不是放在銀行就是花掉，不想要浪費，而且也不曉得演藝圈可以做多久。」因此跟著親戚一起投資，加上投資虛擬貨幣賺一倍，還有投資股票，也算是個小富婆。

夏宇禾的媽媽（前排右）一手拉拔4個女兒長大。（翻攝自臉書）夏宇禾的媽媽（前排右）一手拉拔4個女兒長大。（翻攝自臉書）

她提到以前一家5個女生全擠在小小的房間一起睡，因此她有能力後，決心要替媽媽買漂亮房子。她笑說媽媽現在三不五時會傳簡訊給她，表達感激之情，內容會寫著：「謝謝女兒給我住這麼棒的房子，等妳回來煮好吃的給妳吃喔，我每天都很開心看著這些風景。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中