賈永婕激動落淚！康橋學生遇毒駕衝撞 浴血歸來「全場哭一片」
賈永婕（右）盼到兒子平安歸來，忍不住激動情緒當場落淚。（翻攝自臉書）
〔記者邱奕欽／台北報導〕康橋國際學校近期舉行「單車環島成年禮」卻在22日行經彰化縣時，遭41歲蕭男涉嫌毒駕駛逆向行駛猛烈撞擊，造成7名學生輕重傷。賈永婕兒子也是車隊的成員之一，她昨（25日）落淚迎接完成環台挑戰的康橋學生們，現場掌聲與淚水交織成難忘的一刻。
賈永婕形容這場歸隊儀式充滿愛與洋蔥，孩子們騎車進場時臉上皆畫著紫色愛心或大大的G字，大家都大聲喊著「歡迎回家！」當下溫馨的氛圍更渲染到每一個人，媽媽們在現場哭到互遞衛生紙，爸爸們表面雖故作堅強，但其實內心早已澎湃不已。
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特別的是，賈永婕透露最後進場的G班勇士們，有些孩子帶著傷、穿著護具，互相攙扶、帶著堅毅的微笑走進場內，贏得如雷掌聲。賈永婕認為這趟環台旅程，孩子們不僅是騎完了一圈台灣，更是穿越了自我懷疑、突破了極限與疼痛，更在烈日與風雨中練就了勇敢與堅強的靈魂。
這趟旅程雖然並不全然平順，但如今終於盼到勇士們成功歸來，賈永婕也深感動容表示，「困難不能阻止我們完成夢想，受傷也不能奪走我們的光芒。」孩子們流過的汗水與淚水，成為最耀眼的勳章。她驕傲地說，孩子們不是被保護長大的，而是用雙腳在風雨中一步步鍛鍊出來的真正勇士，最後以一句「歡迎回家」畫下最完美的句點。
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