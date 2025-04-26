晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕激動落淚！康橋學生遇毒駕衝撞 浴血歸來「全場哭一片」

賈永婕（右）盼到兒子平安歸來，忍不住激動情緒當場落淚。（翻攝自臉書）賈永婕（右）盼到兒子平安歸來，忍不住激動情緒當場落淚。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕康橋國際學校近期舉行「單車環島成年禮」卻在22日行經彰化縣時，遭41歲蕭男涉嫌毒駕駛逆向行駛猛烈撞擊，造成7名學生輕重傷。賈永婕兒子也是車隊的成員之一，她昨（25日）落淚迎接完成環台挑戰的康橋學生們，現場掌聲與淚水交織成難忘的一刻。

賈永婕形容這場歸隊儀式充滿愛與洋蔥，孩子們騎車進場時臉上皆畫著紫色愛心或大大的G字，大家都大聲喊著「歡迎回家！」當下溫馨的氛圍更渲染到每一個人，媽媽們在現場哭到互遞衛生紙，爸爸們表面雖故作堅強，但其實內心早已澎湃不已。

特別的是，賈永婕透露最後進場的G班勇士們，有些孩子帶著傷、穿著護具，互相攙扶、帶著堅毅的微笑走進場內，贏得如雷掌聲。賈永婕認為這趟環台旅程，孩子們不僅是騎完了一圈台灣，更是穿越了自我懷疑、突破了極限與疼痛，更在烈日與風雨中練就了勇敢與堅強的靈魂。

這趟旅程雖然並不全然平順，但如今終於盼到勇士們成功歸來，賈永婕也深感動容表示，「困難不能阻止我們完成夢想，受傷也不能奪走我們的光芒。」孩子們流過的汗水與淚水，成為最耀眼的勳章。她驕傲地說，孩子們不是被保護長大的，而是用雙腳在風雨中一步步鍛鍊出來的真正勇士，最後以一句「歡迎回家」畫下最完美的句點。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中