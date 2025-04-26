依依全說了！婚後10年「只剩疲累」 悲吐婚姻瓦解導火線

依依（圖）與前夫的教育理念出現分歧，最終成為離婚導火線。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕雙胞胎女星「依依」蔡依伶2023年12月簽字離婚，與老公史丹利結束長達10年的婚姻，近日她作客節目《單身行不行》談起婚姻破裂的關鍵主因。依依坦言，婚前婚後壓力始終不小，尤其與前夫在教育理念上的分歧越來越明顯，最終只能選擇「分開各自帶」，才是對彼此與孩子最好的選擇。

依依（左）與前夫教育孩子的方式大相徑庭。（翻攝自臉書）

依依產下第一胎時已是34歲高齡，但是為了讓小孩有伴，接著透過試管懷上雙胞胎，一口氣成為3個男孩的媽媽，育兒生活壓力倍增。依依坦言自己本身就容易焦慮，其中一名兒子又是高敏體質，每天都在小孩崩潰的哭聲中驚醒，長期精神緊繃使她身心幾近崩潰，「根本沒有喘息的空間」。

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不僅如此，依依也透露與前夫在育兒上觀念分歧的無力感，前夫的教育方式偏向威嚇與處罰，認為「抓來打一頓！」是最快的方式；不過，依依則是希望小孩學會有效處理情緒、解決衝突的方法，話說到此更語重心長表示「我希望他知道事情可以不用透過吵架來解決。」如此般的教育差異讓她每天都覺得只剩下疲累，生活失去了笑容，成了決心離婚的導火線。

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