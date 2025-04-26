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娛樂 最新消息

檢察官老爸氣炸！他放棄法律研究所當玖壹壹師弟 7年後現況曝

嘻哈歌手歐吉虎自「臭屁嬰仔」單飛。（記者陳奕全攝）嘻哈歌手歐吉虎自「臭屁嬰仔」單飛。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／專訪〕「玖壹壹」旗下的嘻哈歌手歐吉虎自「臭屁嬰仔」單飛，被洋蔥延攬為「一條龍」製作公司總經理， 開心透露已接下許多歌手的案子，是否包含「大咖」？他笑說：「對我來說都是天王。」今年初的年終獎金，他拿了五位數字 ，向老闆喊話明年可以多一個零。

他透露老闆洋蔥砸了近百萬在自家豪宅蓋了一間錄音室，自己一週去錄音四天，會識相避開六、日，不打擾洋蔥的新婚生活，不僅音樂製作上的投資不手軟，洋蔥對歐吉虎的生活也很照顧，他有次出車禍、機車毀了，要一萬多元的修理費，洋蔥二話不說伸出援手：「我幫你修啦。」但歐吉虎不敢拿他的錢。

歐吉虎當初休學玩音樂，讓爸爸氣到3年不和他講話。（記者陳奕全攝）歐吉虎當初休學玩音樂，讓爸爸氣到3年不和他講話。（記者陳奕全攝）

曾就讀東華大學財經法律研究所的歐吉虎，當初執意休學玩音樂，擔任檢察官的爸爸氣到3年不和他講話，但眼看他辛苦7年下來，已經成為了製作公司總經理，對兒子的選擇早已改觀，「他還滿開心的，完全支持。」

歐吉虎坦言，過去和爸爸關係較為緊繃，「爸爸做事一板一眼，個性比較嚴肅，不過自從我妹生小孩後，他含飴弄孫，『阿公』樣子出現了。」現在父子倆反而比較貼近，能像朋友一般聊天，分享工作等生活近況。

歐吉虎投入音樂創作後體重直飆。（記者陳奕全攝）歐吉虎投入音樂創作後體重直飆。（記者陳奕全攝）

至於家人是否催婚？歐吉虎說：「也追問兩三年了，現在感情狀態穩定，還是以工作為主，其他順其自然。」 他和另一半也有共識，彼此都專心衝刺事業，好好存買房基金。

來自宜蘭的他，從小水性好、愛衝浪，強調：「我也有瘦的時後，高中畢業後才開始變胖。」尤其投入音樂創作、搬到台中之後，體重更是直飆，他在疫情期間因為沒事幹，悄悄在家健身，一度減肥成功，日前又因為演出時出意外，右腳十字韌帶斷掉不能運動，復胖到94公斤，接下來又得開始減重，樂觀放話要以彭于晏、王陽明的身材為目標，「最好能接拍沐浴乳廣告。」

場地提供：前方有路幸福店

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