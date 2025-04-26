霹靂英雄素還真生日宴！故鄉3亮點巡禮 粉絲落淚：這就是我要的

百位粉絲前進霹靂片廠沉浸式體驗，共度素還真生日。（霹靂國際多媒體提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕來自全台各地百位粉絲，為了與霹靂英雄素還真共度生日宴，25日齊聚虎尾土庫片場，進行一日夢幻沉浸式片場巡禮體驗。粉絲先在虎尾鎮參觀六米高的虎尾地標的鋼雕素還真，接著來到土庫片場參訪布袋戲守護神的西秦王爺、隨後實際感受片場拍戲時不為人知的特效與爆破技巧；由專業操偶師及幕後工作人員實地示範演出，像是爆破、噴煙、打鬥、追逐等各種拍戲精華效果，不只讓粉絲大開眼界、接著每位粉絲還可以在專業人員指導下，實際體驗操偶的技巧與指法，讓粉絲相當興奮。

百位粉絲前進霹靂片廠沉浸式體驗。（霹靂國際多媒體提供）

不只有片場沉浸式體驗實作，更感動人的是土庫片場特別演示展出十多尊精華戲偶、忠實呈現出劇中各種經典名場面，像是素還真與師父師徒相會的一幕，兩人在紫藤樹下聚首，師徒情深的感動真的透過布景深切傳達，搭配電影場景的各種擺設道具，讓劇中人栩栩如生置身於各種名場景情境中，氛圍感爆表、情境帶入感百分百，瞬間讓人像是置身在劇中，同時感受演出時的各種名場面，讓粉絲又驚又喜尖叫連連。

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大家紛紛搶拍入鏡打卡上傳，希望記錄下這難得的場面，有粉絲甚至感受到霹靂滿滿的誠意與劇中氣氛感動落淚，頻頻要求：「這就是我們要的！拜託！這種活動可以多辦幾次嗎？我還想再參加！」

素還真與師父八趾麒麟相會在紫藤樹下，畫面唯美吸引粉絲狂拍。（霹靂國際多媒體提供）

除了動態實際體驗操偶技巧、拍攝經典名場景之外，粉絲還前進虎尾片場，進入視聽室觀賞霹靂國際公司簡介影片及多部電影拍攝的幕後花絮，首次見到拍戲幕後花絮，也讓粉絲驚嘆，布袋戲的製作真的是環環相扣，幕後要有眾多人力物力及專業技巧相挺相輔相成，才能成就完美作品。另外精品偶展示廳，也讓粉絲連流不已，除了有30年前的復古電影珍藏海報之外，還有各種早期傳統的舞台手偶及稀有俊俏的精品木偶一一陳列，讓粉絲嘖嘖稱奇嘆為觀止。

專業操偶師現場示範。（霹靂國際多媒體提供）

最後霹靂國際董事長黃文章更以神秘嘉賓的身分驚喜現身、與粉絲大合照並且互動，讓粉絲相當感動，夜幕低垂時，虎尾片場外空地更搭起棚架，擺出素還真生日宴，主角素還真戲偶也現身與粉絲互動、與大家共享豐盛華美的生日大餐，最後活動也畫下完美句點，讓粉絲度過一個感動又難忘的素還真生日宴。

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