（專訪）好像BL骨科？曹佑寧早鎖定他 告白劉修甫「是塊寶藏」

曹佑寧（右）透露很欣賞劉修甫，對他在《你的孩子不是你的孩子》中的表現印象深刻。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕曹佑寧與劉修甫在《刺心切骨》中飾演兄弟檔，曹佑寧稱本來就很喜歡劉修甫，以前還曾在IG特別搜尋劉修甫，「我覺得這個弟弟長得太好了，我從《你的孩子不是你的孩子》發現這塊寶藏，很瘦、眼睛超級大。」聽聞兩人要合作，曹佑寧非常開心，第一次試鏡見到他，發現他眼睛很特別，有一層水汪汪的霧。

劉修甫水汪汪的大眼是他的一大特色。（記者王文麟攝）

曹佑寧（左）、劉修甫長得有點相像，演兄弟毫不違和。（記者王文麟攝）

劉修甫聽到稱讚，很是害羞，表示第一次試鏡看到曹佑寧，完全看不懂他在想什麼，合作之後相處起來很舒服，就像鄰家大哥哥般，「我比較怕那種氣場強，給人一種『我是明星』感覺的人。」

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劉修甫（左）稱曹佑寧像個鄰家大哥哥，明明是前輩卻沒有大明星感。（記者王文麟攝）

曹佑寧、劉修甫在片中的愛恨糾葛，讓不少觀眾腦補「這是BL偽骨科（兄弟戀愛關係）嗎？」劉修甫尊重大家的想法，不過兩人倒不這麼認為，反而覺得他們在片中的「偏執的愛」可以套用到各種關係。

電影《刺心切骨》故事圍繞在曹佑寧（右）、劉修甫之間陰暗且複雜的兄弟情感。（前景娛樂、劇匯文創提供）

劉修甫認為《刺心切骨》與《有病才會喜歡你》迎接的挑戰大不同。（記者王文麟攝）

片中丁寧飾演的母親偏心劉修甫，為了演出，在戲外也刻意冷落曹佑寧，曹佑寧直言很成功，因為連他也吃醋了。他回憶起，以前打棒球時，只要表現好，教練就會送一個手套，對學生是個獎勵的同時，卻也激發其他人的上進心，「我會想說奇怪我今天打滿好的啊，為什麼他有我沒有，那我就會更加油！」不過他自爆5次也拿過3次，被現場眾人吐槽：「那你也拿了也很多啊！」

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