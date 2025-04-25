泰星《亦敵亦友》要來了！SkyNani首合體登台

泰星SkyNani將來台舉行粉絲見面會。（D-SHOW提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰星Sky、Nani因泰劇《亦敵亦友（High School Frenemy）》打開知名度，兩人即將首度合體訪台，5月4日於Legacy Tera舉辦「SKY-NANI 1st FANMEETING IN TAIPEI」，來台會粉。

2024年底掀起熱潮的泰國校園劇《亦敵亦友 （High School Frenemy）》，改編自韓國人氣劇劇《學校2013》，一舉成為年度黑馬。劇中兩位主演Sky（翁拉維·那提通 Wongravee Nateetorn）與Nani（海倫基·查昂格翰 Hirunkit Changkham）憑藉深刻演技與角色魅力，從泰國竄紅至全亞洲，在劇迷間掀起熱潮，人氣瞬間爆棚，不只在社群平台吸引大量粉絲關注，也讓兩人雙雙晉升新一代泰流大勢男星。

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以青春成長為題，描寫兩所學校合併後學生之間的衝突與和解，劇情聚焦於青少年之間的矛盾、友情與成長。在劇中，兩人從童年好友走到敵對，再到彼此理解、重新找回友情，戲中錯綜複雜的情感張力讓粉絲為之瘋狂，儘管官方多次澄清本劇並非BL題材，仍吸引大批粉絲關注兩人之間所激盪出的火花。隨著劇集熱播，兩人不只聲勢大漲，時尚活動、雜誌拍攝、代言邀約不斷，人氣橫掃全亞洲。

泰星SkyNani座位圖。（D-SHOW提供）

為了滿足粉絲熱情呼聲，兩人將於2025年5月4日（星期日）首度合體登台舉辦見面會《SKY-NANI 1ST FANMEETING IN TAIPEI》！此次見面會活動票價共分為五個區域：VIP區（NTD$6,800）、A區（NTD$5,600）、B區（NTD$4,200）、C區（NTD$3,200）及身心席（NTD$2,100），全區皆為對號入座，可透過KKTIX與全家便利商店FamiPort平台進行購票。凡購票入場的觀眾均可獲得官方海報、明信片之外，還可以跟Sky、Nani近距離擊掌Hi Touch。

泰星SkyNani福利圖。（D-SHOW提供）

特別值得一提的是，為回饋長期支持的粉絲，主辦單位此次大手筆設計福利機制。凡購買6,800元VIP票價者，不僅有機會抽中與兩位演員「2對1」的珍貴合照，更可保證獲得「2對2」合影機會，等於VIP區粉絲全員可與Sky與Nani共同留下珍貴紀念，誠意十足、回饋滿點。

除了VIP專屬福利之外，其他票價區也有豐富的活動與周邊好康。還有親筆簽名海報、拍立得及合照等福利，想知道更多活動詳情及相關訊息，請持續關注主辦單位D-SHOW的官方Facebook及Instagram。

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