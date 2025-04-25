消失歌壇30年未婚當媽 玉女歌手復出力挺小鮮肉吳胤呈

吳胤呈為了江念庭演出的電影創作歌曲。（尚時代文創娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕玉女歌手江念庭曾為愛消失歌壇30年，懷孕的她背上債務扶養女兒，直到3年前才重返歌壇，她更不吝提拔同門的新人歌手吳胤呈，展開合作契機。

鮮肉歌手吳胤呈去年3月推出個人專輯《戀愛手札》，心境上產生了顯著的轉變，「有一種責任感變重的感覺」，近來他寫歌的積極度、速度提升，這一年來跟著公司讓自己快速成長，也接觸了許多從來未曾接觸的領域及人事物，眼界變開闊，也將生活化為創作養分。

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吳胤呈為了師姐江念庭演出的微電影《農村CEO》創作主題曲，團隊特地把吳胤呈帶到阿里山拍攝封面。

吳胤呈將生活點滴化成創作的養分。（尚時代文創娛樂提供）

雖然小火車的車廂有一堆遊客，但吳胤呈還是要神情自若的進行拍攝，認為表演就是要克服內心害羞的那一環，也希望未來有機會參與電影演出。

談到性格的改變，吳胤呈透露自己原本不擅與人接觸，但發片後的媒體採訪，讓他轉變踏出舒適圈，「那是一種被迫成長的過程，雖然很赤裸，但當有人願意聽他說，當一個從不認識的人而開始關注自己，內心其實是非常開心的。」

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