馬的吵死 傑森史塔森私人直升機噪音擾民

以《玩命關頭》系列活躍於影壇的英國男星傑森史塔森。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕以《玩命關頭》系列活躍於影壇的英國男星傑森史塔森和交往15年的未婚妻蘿西杭亭頓懷特利，在鄰居的眼裡是個吵死人的惡鄰居，因為傑森史塔斯的私人質經多次降落在倫敦南部田野，不但發出巨大噪音，就連馬術學校裡的馬都不得安寧。

傑森史塔森（左）和蘿西杭亭頓懷特利經常搭乘私人直升機出遊。（法新社）

根據外媒報導，57歲的傑森史塔森和38歲的蘿西杭亭頓懷特利經常搭乘私人直升機出遊，有時候也會帶上兩名兒女快樂出行。不過，這種「不尋常的交通方式」製造出來的噪音與騷動讓附近的鄰居煩惱不已，傑森史塔森則渾然不知他人苦，仍樂在其中。

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根據鄰居的說法，這對銀色戀人最近把私人直升機降落在一所馬術學校附近的運動場上，把學校裡的兩匹馬嚇壞了，甚至有人抱怨傑森史塔森和蘿西近期就這樣降落，然後把馬嚇得驚慌失措，讓他們很擔心馬匹是否會因為過度驚嚇而狂奔影響附近居民人身安全。

傑森史塔森（右）和蘿西杭亭頓懷特利因私人直升機製造的巨大噪音導致鄰居抱怨。（法新社）

附近居民對於私人直升機所製造的巨大聲響也怨聲載道，紛紛表示「非常吵」，並且直指「這種狀況經常發生，直升機低空飛過我們的房子，噪音很大。我們不喜歡這樣，如果成為常態，身為鄰居的我會很不高興」。居民甚至抱怨自己之所以選擇遠離機場遙遠的地方，就是想圖個安靜，沒想到卻被大明星吵得受不了。

對於私人直升機擾民的狀況，目前經紀公司或當事人都尚未回應。

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