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有神快拜 周杰倫曬自拍照頭頂散發聖光

周杰倫曬出由下往上拍的照片，頭上剛好有亮光，被周杰倫視為幸運太陽。（翻攝自IG）周杰倫曬出由下往上拍的照片，頭上剛好有亮光，被周杰倫視為幸運太陽。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天王「周董」周杰倫到中國南寧進行巡迴演唱，在戶外場地開演唱會的他，不但罕見曬出自拍照，還許願「第三張頭上光芒四射代表☀️ 三場不下雨 #南寧」。原來近日南寧天氣多變，颳大風、下雨，周杰倫希望自己的演唱會能夠遇上大晴天，不要受到氣候阻礙。

周杰倫表示自己休息一段時間，現在精力充沛。（翻攝自IG）周杰倫表示自己休息一段時間，現在精力充沛。（翻攝自IG）

周杰倫站在演唱會舞台上，可見還在進行布置，他也發文：「充電一段時間 現在精力旺盛 早一點還打了網球 迫不急待演唱會趕快開始吧」更許下願望希望三場演唱會都不要下雨。

周杰倫罕見在社群媒體上曬自拍照。（翻攝自IG）周杰倫罕見在社群媒體上曬自拍照。（翻攝自IG）

很少在社群媒體曬自拍照的周杰倫身上穿著帽T，裡頭還戴上帽子，他的三張自拍分別是正面、側面、由下往上拍，恰好第三張照片頭頂上有一盞燈亮著，讓他開心說：「第三張頭上光芒四射代表（太陽符號）三場不下雨」。

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